. Художница «зататуировала» известных личностей при помощи фотошопа, позволив нам взглянуть на них чуточку иначе

Татуировки — очень распространённый способ самовыражения среди людей любого возраста. Кто-то перекрывает шрамы благодаря набитым рисункам на теле, другие же могут связать тату с каким-то важным событием или человеком в их жизни. Но как бы всё-таки они ни были популярны, всё равно найдутся и те, кто предпочитает остаться в стороне от этой затеи.

Хотя от художницы из Сиэтла по имени Шайенн Рэндалл некоторым известным личностям спрятаться так и не удалось. Девушка решила немного разукрасить татуировками тела знаменитостей, используя всю мощь фотошопа. Теперь их фотографии стали ярче прежнего.

Одри Хепберн

Патрик Суэйзи

Мэрилин Монро

Николас Кейдж

Джулия Робертс

Джек Николсон

Кортни Кардашьян

Фрида Кало

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Нередко тату — это не просто загогулинка на теле, глядя на которую бабули качают головой. У некоторых из них бывает своя история, и иногда она очень даже трогательная.

Бритни Спирс

Уиллем Дефо

Джон Си Райли и Уилл Феррелл

Мадонна

Билл Мюррей

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А вот несколько забавных случаев, когда татуировки не только отлично вписались в образ человека, но и в саму реальность. Ведь такие совпадения, которые собраны в этой подборке, надо ещё уметь поймать!

Элвис Пресли

Боб Дилан

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Здесь вы можете убедиться в том, что татуировки идут к лицу не только подросткам, но и старшему поколению.