. Художница «зататуировала» известных личностей при помощи фотошопа, позволив нам взглянуть на них чуточку иначе
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Художница «зататуировала» известных личностей при помощи фотошопа, позволив нам взглянуть на них чуточку иначе

Художница «зататуировала» известных личностей при помощи фотошопа, позволив нам взглянуть на них чуточку иначе

Татуировки — очень распространённый способ самовыражения среди людей любого возраста. Кто-то перекрывает шрамы благодаря набитым рисункам на теле, другие же могут связать тату с каким-то важным событием или человеком в их жизни. Но как бы всё-таки они ни были популярны, всё равно найдутся и те, кто предпочитает остаться в стороне от этой затеи.

Хотя от художницы из Сиэтла по имени Шайенн Рэндалл некоторым известным личностям спрятаться так и не удалось. Девушка решила немного разукрасить татуировками тела знаменитостей, используя всю мощь фотошопа. Теперь их фотографии стали ярче прежнего.

Одри Хепберн

indiangiver

Патрик Суэйзи

indiangiver

Мэрилин Монро

indiangiver

Николас Кейдж

indiangiver

Джулия Робертс

indiangiver

Джек Николсон

indiangiver

Кортни Кардашьян

indiangiver

Фрида Кало

indiangiver

Нередко тату — это не просто загогулинка на теле, глядя на которую бабули качают головой. У некоторых из них бывает своя история, и иногда она очень даже трогательная.

Бритни Спирс

indiangiver

Уиллем Дефо

indiangiver

Джон Си Райли и Уилл Феррелл

indiangiver

Мадонна

indiangiver

Билл Мюррей

indiangiver

А вот несколько забавных случаев, когда татуировки не только отлично вписались в образ человека, но и в саму реальность. Ведь такие совпадения, которые собраны в этой подборке, надо ещё уметь поймать!

Элвис Пресли

indiangiver

Боб Дилан

indiangiver

Здесь вы можете убедиться в том, что татуировки идут к лицу не только подросткам, но и старшему поколению.

# Интересное
По материалам: twizz

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