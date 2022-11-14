. Илья Любимов отказал в сексе Екатерине Вилковой
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Илья Любимов отказал в сексе Екатерине Вилковой

Илья Любимов отказал в сексе Екатерине Вилковой
Актриса Екатерина Вилкова призналась, что ей пришлось пережить. Актерская чета Екатерина Вилкова и Илья Любимов в браке уже 11 лет. До женитьбы пара решила пойти на эксперимент и воздержаться от интимной близости. Актриса считает, что это только пошло на пользу их отношениям. 38-летняя звезда кинематографа рассказала, как они решились с будущим мужем проверить отношения воздержанием от секса. Илья Любимов — верующий человек. В свободное от съемок время служит пономарем в церкви и даже имеет богословское образование. Предложение об отказе от интима поступило Екатерине от Ильи. Она поддержала будущего супруга в силу огромной любви — чтобы никогда не расставаться. «Мы познакомились, будучи взрослыми людьми, предложение поступило от Ильи. Тогда он пришел в храм, там есть определенные традиции, законы. Он до сих пор продолжает алтарничать. Очень хотелось нам обоим (он видел что-то свое, я свою девичью сказку) раз и навсегда. И те доступные способы, которые в момент жизненного пути нам были доступны, мы использовали. И, наверное, это было то, что немножечко потерпеть и узнать друг друга без какой-то близости, возможно, позволит нам дольше быть вместе… Всю жизнь! Мы в это верили и мы на это пошли», — рассказала Вилкова в интервью Лауре Джугелии в YouTube-шоу Fametime Tv.
Звезда фильма «Стиляги» рассказала, что воздержание для нее было не таким уж и критичным, когда есть определенная цель для  подобного эксперимента. «Я бы не сказала, что было сложно, было очень интересно. Было чувственно, рецепторы все обостряются как будто бы. Это не просто какой-то эксперимент, смогу ли я без еды два дня. Это имело смысл внутренний в том, чтобы быть вместе всегда… Можно назвать какой-то жертвой, это не такая уж и большая жертва, чтобы быть вместе всегда», — поделилась актриса. Сейчас пара воспитывает двоих детей дочь Павлу и сына Петра. Пара вносит обоюдный вклад в детей, проводят с ними много времени. «Мне хочется, чтобы они были хорошими людьми, чтобы умели прощать, чтобы умели сопереживать, защищаться, чтоб у них был весь набор приспособлений, как у меня, а можно больше… Чтобы они умели любить и им подарили эту любовь», — мечтательно рассказала артистка.
# Шоу-бизнес Вилкова Екатерина
По материалам: z-aya

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