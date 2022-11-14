. Иосиф Пригожин объяснил американское имя внучки

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как появилось имя его внучки. Муж певицы признался, что никогда не пытался повлиять на детей Валерии в выборе имени для ребенка. Продюсер уточнил, что в таких вопросах его даже не спрашивают. «Ну в итоге у вас какая-то иностранщина», — посетовала Татьяна Васильева в шоу «Звезды сошлись», — Селин назвали».«А это слияние двух имен — папа Арсений и мама Лиана. Получилась Селин. Да, американское имя, но зато красивое», — отметил Пригожин. Напомним, девочке скоро исполнится два года, она родилась 1 января. Знаменательному событию особенно обрадовалась звездная бабушка. Валерия проводит с малышкой все свободное время.