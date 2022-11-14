. Иосиф Пригожин объяснил американское имя внучки
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Иосиф Пригожин объяснил американское имя внучки

Иосиф Пригожин объяснил американское имя внучки
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как появилось имя его внучки. Муж певицы признался, что никогда не пытался повлиять на детей Валерии в выборе имени для ребенка. Продюсер уточнил, что в таких вопросах его даже не спрашивают. «Ну в итоге у вас какая-то иностранщина», — посетовала Татьяна Васильева в шоу «Звезды сошлись», — Селин назвали».
«А это слияние двух имен — папа Арсений и мама Лиана. Получилась Селин. Да, американское имя, но зато красивое», — отметил Пригожин. Напомним, девочке скоро исполнится два года, она родилась 1 января. Знаменательному событию особенно обрадовалась звездная бабушка. Валерия проводит с малышкой все свободное время.
# Шоу-бизнес Пригожин Иосиф
По материалам: z-aya

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