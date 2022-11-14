. Экспорт зерна из России подскочил почти в полтора раза
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Экспорт зерна из России подскочил почти в полтора раза

Экспорт зерна из России подскочил почти в полтора разаBloomberg: экспорт зерна из России подскочил почти в полтора раза

В октябре-ноябре экспорт зерна из России подскочил почти в полтора раза в годовом выражении, в то время как поставки из Украины, напротив, падают из-за неопределенности по поводу продления «продуктовой сделки», которое должно состояться в ноябре, пишет Bloomberg.

По данным компании Logistic OS, с 1 октября по 14 ноября 2022 года Россия экспортировала по морю 6,53 миллиона тонн зерна и других продуктов питания, а за аналогичный период 2021 года ей удалось продать за рубеж 4,59 миллиона тонн. Росту продаж способствует высокий спрос на зерно на мировом рынке и конкурентоспособные цены, предлагаемые российскими поставщиками, считают аналитики издания.

Иностранные логистические и страховые компании отказались работать с российским зерном сразу после ввода войск в Украину, опасаясь вторичных санкций. Дополнительным фактором снижения продаж стало укрепление рубля и установленная властями экспортная пошлина. Однако после заключения соглашения по зерну с Турцией и Украиной у России появился шанс сохранить статус крупнейшего в мире экспортера пшеницы, считает Bloomberg.

Тем не менее, рынок опасается, что сделка не будет продлена по истечении ее действия 19 ноября, и безопасные коридоры вывоза зерна из украинских портов перестанут существовать. Сомнения связаны с недавней приостановкой Россией своего участия в сделке. Такие настроения поспособствовали снижению украинского экспорта — по данным ООН, за первые 13 дней ноября из портов страны вышло 31 судно с зерном, хотя за тот же период в октябре их число достигло 90. У украинских импортеров «практически нет спроса» на новые поставки по морю, пишет Bloomberg со ссылкой на слова аналитика УкрАгроКонсалт.

По мнению премьер-министра Великобритании Риши Сунака, Россия превратила поставки продовольствия в оружие. В ООН заявили, что с июля по сентябрь российский экспорт пшеницы вырос в три раза. Глава британского правительства призвал страны мир нарастить производство продуктов питания, чтобы помочь увеличить поставки на мировой рынок.
 

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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