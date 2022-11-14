. К юбилею Циолковского общество "Знание" запускает космическую эстафету

Вадим Карасев

Российское общество "Знание" совместно с Госкорпорацией "Роскосмос" запускает молодежную просветительскую эстафету "Знание. Космос", посвященную 165-летию русского ученого Константина Циолковского.

Эстафета будет проходить с 16 по 30 ноября и охватит шесть городов – Москву, Благовещенск, Циолковский, Калугу, Боровск и Рязань. Школьников и студентов ждут встречи с выдающимися людьми, которые занимаются исследованием Вселенной, просветительские лектории, показы фильмов о достижениях России в освоении космоса. К программе сможет присоединиться любой желающий – онлайн-трансляция будет доступна на сайте Общества "Знание" и в его сообществе ВКонтакте.

"Молодому поколению важно рассказывать об успехах советской и российской космонавтики, ведь это очень воодушевляет! Именно русские ученые – Константин Эдуардович Циолковский и Сергей Павлович Королев – заложили основу для покорения Вселенной. Именно наша страна запустила первый в мире искусственный спутник Земли, а затем вместе с Юрием Гагариным открыла человечеству дорогу в космос. Есть и немало других великих достижений, которыми гордится наша страна", – подчеркнул генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Космическая эстафета стартует 16 ноября в московской студии Общества "Знание" в бизнес-квартале АРМА, там соберутся старшеклассники и студенты, нацеленные на развитие в ракетно-космической отрасли. Программа начнется с Утреннего космического шоу, во время которого состоится прямое подключение со знаменитого "Восточный". Также ребята встретятся с известными российскими космонавтами – они смогут задать им вопросы и получить ответы.

Также в программе московской площадки TED-выступления спикеров "Роскосмоса". Директор Административного департамента Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Шишкин покажет, какие возможности есть у молодежи для развития в ракетно-космической отрасли, а председатель Совета молодых ученых и специалистов при генеральном директоре Госкорпорации "Роскосмос" Андрей Волынцев познакомит участников эстафеты с молодежным движением "Команда Будущего".

Продолжится эстафета "Знание. Космос" 17-18 ноября – в Благовещенске, 19 ноября – в Циолковском, 28 ноября – в Калуге, 29 ноября – в Боровске, 30 ноября – в Рязани. Участников программы в этих городах ждут встречи с космонавтами, показы фильма "Космос: ожидание vs реальность", открытые дискуссии, квизы и другие увлекательные события, посвященные достижениям и перспективам российской космонавтики.