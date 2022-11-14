. Как ужиться под одной крышей с Весами: 5 советов астрологов

Вадим Карасев

Весы — люди, с которыми достаточно легко и просто вести совместный быт и в целом строить доверительные и приятные отношения. Тем не менее, без советов астрологов даже тут порой не обойтись.

Если вы относитесь к представителям самых ярких Знаков Зодиака, то знайте, что Весы с большой вероятностью влюбятся в вас. Они любят красивых и неординарных личностей, но это не значит, что вам не стоит следовать советам, описанным далее. Весы влюбчивы, но терпеть ваш дурной характер точно не станут, так как ценят свое время.

Будьте спокойнее

Весы — это люди, от которых веет умиротворением. Если вы очень хотите быть счастливы отношениях с ними, то придется также стать чуточку спокойнее. Представители данного Знака очень плохо переносят стресс и ругань, ссоры. Их стихия — это спокойное общение, так что если вы обладаете взрывным характером, вам придется его обуздать, чтобы не обижать вторую половинку. В противном случае Весы просто сбегут от вас.

Примите нестандартность этого человека

Даже если вам кажется, что Весы — это самый понятный и простой человек на свете, то это не так. На самом деле, в их душе скрыто множество интересных и важных особенностей, которых нет у других людей. С Весами всегда приходится узнавать что-то новое в партнере. Если вы не готовы к тому, что ваши отношения постоянно будут требовать вложения сил и внимания, то с Весами лучше даже не связываться. Эти люди ставят любовь во главу стола, поэтому им свойственно обходить стороной прохладных личностей, зацикленных на делах или на себе.

Научитесь просить прощения

Весы не понимают жестов, намекающих на то, что вы просите о прощении. Они понимают только слова и язык тела. Не скупитесь на слова, если вы сожалеете о своем поступке. Весы ранимы и ненавидят, когда человек делает им больно. Они умеют прощать, но не прощают один и тот же проступок дважды. Цените доброту этих людей, чтобы они ценили вас. В таком случае отношения будут развиваться по максимально приятному сценарию.

Не оставляйте Весы надолго в одиночестве

Люди данного Знака Зодиака ненавидят долгое время пребывать в уединении. Они общительны и очень любят, когда рядом с ними друг, родственник, вторая половинка. В одиночестве они начинают ощущать прилив негатива и отток жизненных сил. Особенно важно для них, чтобы рядом был человек, который провоцирует в них появление мотивации, энтузиазма. Если вы живете с Весами вместе под одной крышей, ни в коем случае не заставляйте этого человека оставаться надолго в одиночестве.

Не соревнуйтесь с Весами

Представители данного Знака ненавидят выяснять, кто круче, умнее и мудрее, особенно если дело касается второй половинки. Они стараются обходить стороной людей, которые вечно бросают вызов и не могут успокоиться, пока их не признают лучшими. Подобное поведение раздражает Весов, поэтому стремитесь к равенству, гармонии и спокойствию. Не пытайтесь показать им, что они в чем-то хуже. Наоборот, лучше делать почаще комплименты. Это Весы любят.