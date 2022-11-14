. Камилу Валиеву наказали за допинг

Фигуристка Камила Валиева была заподозрена в употреблении запрещенных веществ. Более полугода Камила Валиева, ее команда, а также многочисленные фанаты ждали вердикта РУСАДА в деле о допинге. Сегодня представители организации сообщили о завершении расследования. Американский журналист Дейв Лиз, опираясь на источник, написал, что допинг-проба «Б» нашей звезды спорта дала положительный результат. Он утвердил, что в декабре прошлого года препарат был в организме 16-летней фигуристки. Российское спортивное сообщество взбунтовалось, узнав о заявлении Лиза. «Где проба Валиевой дала положительный результат? Это может быть провокация. Сегодня это возможно. Думаю, так оно и есть. Не может проба дать такой результат. С 1 сентября Валиева уже не в «Самбо-70». Это глупость. При сегодняшней политической обстановке ложку дегтя на нас кидают. Хотят добить маленькую девочку», — гневался руководитель центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев. Теперь пересудам наступил конец, так как стали известны результаты расследования национальной антидопинговой организации. Сообщается, что в крови фигуристки действительно обнаружен посторонний препарат, потому Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировать Валиеву на четыре года за допинг. Кроме того, компания аннулирует результаты Камилы на Олимпиаде, чемпионатах Европы и России.Напомним, после триумфального выступления российских фигуристов в командном турнире вдруг заявили о том, что в крови Валиевой нашелся допинг. Пробы взяли еще в декабре, за два месяца до самого важного старта в жизни Камилы. Девушку хотели отстранить от Олимпиады, но ее участие удалость отстоять. Однако из-за колоссального давления она неоднократно падала во время произвольной программы, что отдалило ее от заветной медали. Многих возмутило, почему об обнаружении запрещенного препарата заговорили именно в это время. Алина Кабаева делилась своими предположениями. «Почему нужно было ждать до того момента, когда Валиева выступила в команде и завоевала золотую медаль? В связи с этим возникают подозрения в том, что это было сделано сознательно, чтобы отобрать золотую медаль у нашей команды. Если бы Всемирное антидопинговое агентство сделало это своевременно, до Олимпиады, то тогда бы Валиеву заменили, и команда все равно выиграла бы золотую медаль, а так есть повод передать ее награду второму месту, которое заняли американцы. И поскольку Спортивный арбитражный суд разрешил выступать Камиле дальше, то следует сразу признать, что это чистая спортсменка, а не навешивать ее будущие результаты на следующее решение. И все вместе это выглядит отвратительно, как целенаправленный наезд на российский спорт», — упрекала гимнастка.