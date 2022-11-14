. Камилу Валиеву наказали за допинг
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Камилу Валиеву наказали за допинг

Камилу Валиеву наказали за допинг
Фигуристка Камила Валиева была заподозрена в употреблении запрещенных веществ. Более полугода Камила Валиева, ее команда, а также многочисленные фанаты ждали вердикта РУСАДА в деле о допинге. Сегодня представители организации сообщили о завершении расследования. Американский журналист Дейв Лиз, опираясь на источник, написал, что допинг-проба «Б» нашей звезды спорта дала положительный результат. Он утвердил, что в декабре прошлого года препарат был в организме 16-летней фигуристки. Российское спортивное сообщество взбунтовалось, узнав о заявлении Лиза. «Где проба Валиевой дала положительный результат? Это может быть провокация. Сегодня это возможно. Думаю, так оно и есть. Не может проба дать такой результат. С 1 сентября Валиева уже не в «Самбо-70». Это глупость. При сегодняшней политической обстановке ложку дегтя на нас кидают. Хотят добить маленькую девочку», — гневался руководитель центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев. Теперь пересудам наступил конец, так как стали известны результаты расследования национальной антидопинговой организации. Сообщается, что в крови фигуристки действительно обнаружен посторонний препарат, потому Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировать Валиеву на четыре года за допинг. Кроме того, компания аннулирует результаты Камилы на Олимпиаде, чемпионатах Европы и России.
Напомним, после триумфального выступления российских фигуристов в командном турнире вдруг заявили о том, что в крови Валиевой нашелся допинг. Пробы взяли еще в декабре, за два месяца до самого важного старта в жизни Камилы. Девушку хотели отстранить от Олимпиады, но ее участие удалость отстоять. Однако из-за колоссального давления она неоднократно падала во время произвольной программы, что отдалило ее от заветной медали. Многих возмутило, почему об обнаружении запрещенного препарата заговорили именно в это время. Алина Кабаева делилась своими предположениями. «Почему нужно было ждать до того момента, когда Валиева выступила в команде и завоевала золотую медаль? В связи с этим возникают подозрения в том, что это было сделано сознательно, чтобы отобрать золотую медаль у нашей команды. Если бы Всемирное антидопинговое агентство сделало это своевременно, до Олимпиады, то тогда бы Валиеву заменили, и команда все равно выиграла бы золотую медаль, а так есть повод передать ее награду второму месту, которое заняли американцы. И поскольку Спортивный арбитражный суд разрешил выступать Камиле дальше, то следует сразу признать, что это чистая спортсменка, а не навешивать ее будущие результаты на следующее решение. И все вместе это выглядит отвратительно, как целенаправленный наезд на российский спорт», — упрекала гимнастка.
# Шоу-бизнес Валиева Камила
По материалам: z-aya

Последние новости

К юбилею Циолковского общество "Знание" запускает космическую эстафету
К юбилею Циолковского общество "Знание" запускает
Очевидцы рассказали о пожаре и взрыве на заправке в Зеленограде
Очевидцы рассказали о пожаре и взрыве на заправке в Зеленограде
Россиянам объяснили причины роста цен на кофе
Россиянам объяснили причины роста цен на кофе
Алла Михеева выдала секрет, где находится Иван Ургант
Алла Михеева выдала секрет, где находится Иван Ургант
Лера Кудрявцева едва не родила в туалете
Лера Кудрявцева едва не родила в туалете
Камилу Валиеву наказали за допинг
Камилу Валиеву наказали за допинг
Украинские журналисты обвинили минобороны в непрофессионализме
Украинские журналисты обвинили минобороны в непрофессионализме
Назван исполнитель года по версии MTV Europe Music Awards
Назван исполнитель года по версии MTV Europe Music Awards
Праздник Акиндин и Пигасий, отмечаемый 15 ноября 2022 года, интересен своими обычаями и приметами
Праздник Акиндин и Пигасий, отмечаемый 15 ноября 2022 года, интересен
WADA через суд потребовала дисквалификации Камилы Валиевой и аннулирования её результатов
WADA через суд потребовала дисквалификации Камилы Валиевой и
По Game Pass Ultimate игроки скоро получат доступ к Apple TV+ и Apple Music
По Game Pass Ultimate игроки скоро получат доступ к Apple TV+ и Apple
Свиноносая змея - актриса без Оскара
Свиноносая змея - актриса без Оскара

Топ на сегодня

В Запорожье объяснили снятый флаг России в Мелитополе
В Запорожье объяснили снятый флаг России в Мелитополе
Путин поручил вернуть домой мобилизованных студентов из ЛДНР
Путин поручил вернуть домой мобилизованных студентов из ЛДНР
Представительство "Опоры России" открылось в ЛНР
Представительство "Опоры России" открылось в ЛНР
Игорь Николаев с женой и дочкой укатил из России
Игорь Николаев с женой и дочкой укатил из России
После слухов о разводе принца Гарри и Меган Маркл, ужин в их компании продается за 1 млн долларов
После слухов о разводе принца Гарри и Меган Маркл, ужин в их компании

Еще по теме

Американские СМИ: допинг-проба «Б» Камилы Валиевой оказалась положительной
Допинг-проба российской бобслеистки Сергеевой дала положительный результат
Допинг-проба российского керлингиста Крушельницкого оказалась положительной
Камилу Валиеву вызовут на допрос по делу о допинге