. Козлов и Опенченко решили сменить фамилию
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Козлов и Опенченко решили сменить фамилию

Козлов и Опенченко решили сменить фамилию
Некоторое время назад Алёна Опенченко и Михаил Козлов заговорили о детях и сделали вывод, что малышу будет тяжело в фамилией отца. Поэтому они решили стать Великолепными. Михаил и Алена, когда серьезно задумались о будущем, поняли, что их ребенку будет непросто с фамилией Козлов. В итоге Миша сделал вывод, что проще сразу сменить фамилию, чтобы потом не было проблем. Они немного посовещались и в итоге сделали выбор в пользу одного очень необычного решения. После смены фамилии они станут Великолепными. Первым документы решил поменять Миша, после чего это сделает и Алена, когда выйдет за него замуж.

По какой-то непонятной причине Влада Кадони данный факт очень удивил. И это при том, что он там сменил даже имя, ведь раньше был Виктором Голуновым.

Впрочем, на Дом-2 у многих ведущих есть псевдонимы. А Козлов добавил, что родному отцу он ничем не обязан и не собирается поддерживать традицию. Конечно, Михаил примирился с отцом, но, судя по всему, определенное напряжение между ними никуда не делось.

Сейчас Алена буквально мечтает стать Великолепной. Да и Козлов ничего против не имеет. Интересно, смогут ли они осуществить данную задумку?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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