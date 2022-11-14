. Козлов и Опенченко решили сменить фамилию

Вадим Карасев

Михаил и Алена, когда серьезно задумались о будущем, поняли, что их ребенку будет непросто с фамилией Козлов. В итоге Миша сделал вывод, что проще сразу сменить фамилию, чтобы потом не было проблем. Они немного посовещались и в итоге сделали выбор в пользу одного очень необычного решения. После смены фамилии они станут Великолепными. Первым документы решил поменять Миша, после чего это сделает и Алена, когда выйдет за него замуж.По какой-то непонятной причине Влада Кадони данный факт очень удивил. И это при том, что он там сменил даже имя, ведь раньше был Виктором Голуновым.Впрочем, на Дом-2 у многих ведущих есть псевдонимы. А Козлов добавил, что родному отцу он ничем не обязан и не собирается поддерживать традицию. Конечно, Михаил примирился с отцом, но, судя по всему, определенное напряжение между ними никуда не делось.Сейчас Алена буквально мечтает стать Великолепной. Да и Козлов ничего против не имеет. Интересно, смогут ли они осуществить данную задумку?