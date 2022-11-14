Вадим Карасев

Исследование показало, что крысы инстинктивно двигаются в такт музыке. Ранее считалось, что такая черта свойственна исключительно людям.

Десять крыс были оснащены беспроводными миниатюрными акселерометрами для измерения малейших движений головы. Затем им сыграли одноминутные отрывки из сонаты Моцарта для двух фортепиано ре мажор в четырех разных темпах (K 448): 75 %, 100 %, 200 % и 400 % от исходной скорости. Также в эксперименте участвовали двадцать человек-добровольцев.

Крысы и люди дергали головой в такт в одинаковом ритме, и уровень подергивания головы уменьшался по мере увеличения скорости музыки. Ученые предполагали, что крысы предпочтут более быструю музыку, поскольку процессы в их организме, включая сердцебиение, частоту дыхания, время кровообращения, проходят в более быстром темпе по сравнению с людьми. Однако результаты показали, что и у крыс, и у людей была оптимальная синхронность ритма, когда музыка находилась в диапазоне 120–140 ударов в минуту — близко к исходным 132 ударам в минуту в композиции Моцарта.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances.