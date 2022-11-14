. Ксения Бородина радуется плохим делам своего бывшего
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Ксения Бородина радуется плохим делам своего бывшего

Ксения Бородина радуется плохим делам своего бывшего
Ведущая Ксения Бородин любит позлорадствовать. На ТНТ стартовало новое шоу «Женский клуб». В уютной студии, за большим столом знаменитости обсуждают проблемы, с которым сталкивается прекрасная половина человечества. Ведущими нового шоу стали юмористка Екатерина Скулкина, актриса Яна Кошкина, телеведущая Ксения Бородина, звезда КВН Ольга Картункова, а также дизайнер Алина Герман. Все они добились успеха в карьере и теперь готовы дать советы тем, кому они нужны. Темой первой встречи стала известная дилемма — женщина или карьера. Как успеть везде: и поработать, и уделить внимание детям, и не забросить при этом мужа. Звезды попросили в этом вопросе консультации у создателя марафона желаний Елены Блиновской. В свое время блогерша «потеряла себя», когда пыталась воспитывать троих детей одна, а муж строил карьеру. В какой-то момент она пришла к супругу и сказала: «Я так больше не могу».
Блиновская поделилась, что теперь у нее много дел, но она никуда не спешит и каждый день старается уделять время себе любимой. Например, в ее программе всегда есть час на медитацию. На это ее подруга Ксения Бородина решила пошутить. «А у меня найти аккаунт бывшего и радоваться, что у него все хреново», заявила Бородина. Действительно, истории про бывших Ксении обсуждает вся Сеть. В прошлом году телеведущая развелась с Курбаном Омаровым, правда, причину так и не озвучила. Сейчас экс-супруги не общаются, при этом периодически поливают друг друга в соцсетях. К слову, Бородина начала после развода скрывать свою личную жизнь. Несмотря на то, что она нередко интригует поклонников снимками, на которых явно не одна, Ксения не спешит раскрывать новый роман и рассказывать, с кем проводит время. Отметим, что новое шоу «Женский клуб» станет постоянным — оно будет выходить с понедельника по четверг днем. Гостями программы будут известные личности, которые многого добились в жизни и могут поделиться опытом.
# Шоу-бизнес Бородина Ксения
По материалам: z-aya

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