. Кто родился 14 ноября

Владимир Геннадиевич Соловьёв (58 лет), председатель Союза журналистов России. Работал на Центральном телевидении СССР и в ВГТРК. Был собственным корреспондентом ОРТ (ныне «Первый канал») в Югославии, заведующим отделением телерадиокомпании на Балканах. Также работал корреспондентом во время первой и второй чеченских кампаний, второй интифады в Израиле в 2000 году. Всего в качестве военного корреспондента прошёл 7 войн.

Вел вечернюю информационную программу «Новости дня» на ТВ-6, итоговую информационно-аналитическую авторскую программу «Главная тема» и цикла программ «Актуальный разговор» на «Третьем канале». Был комментатором Дирекции информационных программ «Первого канала», начальником Службы документальных фильмов телеканала «Россия», советником директора ГТК «Телеканал «Россия-1».

В ноябре 2017 года был избран председателем Союза журналистов России.

Владимир Соловьёв — автор ряда документальных фильмов, в их числе «Храм в Антарктиде» и «Притяжение 90-й широты».

Дмитрий Александрович Дибров (63 года), российский телеведущий. Работал в газете «Московский комсомолец», ТАССе, Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения, а также в телекомпаниях ВГТРК, ОРТ, «Останкино» и НТВ. Вел телепрограммы «Воскресенье с Дмитрием Дибровым», «Подъем», «Антропология», «Старый телевизор» и др.

C декабря 2008 года Дмитрий Дибров — ведущий программы «Кто хочет стать миллионером» на «Первом канале».

Рой Александрович Медведев (97 лет), российский публицист и общественный деятель. Был учителем средней школы в Свердловской области, директором школы в Ленинградской области. Работал в издательстве «Учпедгиз», Научно-исследовательском институте производственного обучения Академии педагогических наук СССР.

С начала 1960-х годов Рой Медведев принимал активное участие в диссидентском движении. Он издавал ежемесячный самиздатовский журнал, который позднее вышел за границей под названием «Политический дневник». Совместно с Андреем Сахаровым и Валентином Турчиным опубликовал в 1970 году открытое письмо к руководителям СССР о необходимости демократизации советской системы.

Писатель в 1989-1991 годах был народным депутатом СССР, депутатом Верховного совета СССР. В 1991 году стал одним из учредителей «Социалистической партии трудящихся».

Рой Медведев — автор многочисленных трудов по истории, педагогике, социологии, литературоведению, философии, которые были переведены на 14 языков мира.