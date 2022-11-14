. Лера Кудрявцева едва не родила в туалете

Ведущая Лера Кудрявцева сделала откровенное признание. Без приключений не обошлось, отметила звезда. Ведущая шоу «Звезды сошлись» Лера Кудрявцева призналась, что сложно рожала своего первого сына Жана в 18-летнем возрасте. По словам звезды, без приключений не обошлось.«Я лежала в экспериментальном роддоме. У меня начались потуги, а я не знала, что это уже пошел ребенок. И я попросилась в туалет. Я сижу, извиняюсь, в туалете, и просто у меня ребенок пошел», — заявила она. После — ведущую экстренно отвезли в родильную, где она потеряла сознание. У Кудрявцевой также есть дочь Маша от брака с хоккеистом Игорем Макаровым. Девочке сейчас четыре года, она растет настоящей принцессой.