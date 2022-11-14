. Лера Кудрявцева недовольна внешностью своего мужа
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Лера Кудрявцева недовольна внешностью своего мужа

Лера Кудрявцева недовольна внешностью своего мужа
Ведущая Лера Кудрявцева недовольна своим мужем. Звезда телевидения уже девять лет живет в браке с хоккеистом. Супруги воспитывают 4-летнюю дочь Машу. 51-летняя артистка летом высказывала недовольство мужем, жалуясь на то, что он неспособен на романтические поступки. Кудрявцева давно не выходила в свет с супругом и не показывала его на видео. В минувшие выходные Лера публично пофлиртовала с 29-детним Давидом Манукяном. Они вместе провели праздник в честь дня рождения канала Муз-ТВ. После этого молодая мама опубликовала снимки с мероприятия. «Лучшая!» — похвалил ее Дава.
Бывший бойфренд Ольги Бузовой также выложил кадры с новой партнершей. «В паре с шикарной Лерой Кудрявцевой», — отметил Манукян. Ведущая шоу «Секрет на миллион» неожиданно эмоционально прокомментировала публикацию в его блоге. «Дава! Спасибо, дорогой! Ты красавчик! Было приятно вместе провести вечер! Молодец», — написала она. Всё это вызвало недоумение фанатов звезды канала НТВ. Многие заподозрили Леру в том, что она закрутила роман с Давой. Кудрявцеву огорчили такие разговоры. Она решила доказать, что у нее с мужем всё хорошо. Телеведущая ночью легла возле хоккеиста. Макаров на жену не смотрел, поэтому не видел, что та его снимает. «Завтра буду блины печь!» — пообещала Лера. В ответ Игорь что-то пробормотал, не глядя на супругу. «У тебя нос большой...» — неожиданно сказала член жюри шоу «Суперстар! Возвращение». После этого Макаров посмотрел в объектив камеры. Затем он скривился и что-то недовольно пробормотал.
# Шоу-бизнес Кудрявцева Лера
По материалам: z-aya

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