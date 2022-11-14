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Лишение Нателлы Крапивиной российского гражданства признали законным

Лишение Нателлы Крапивиной российского гражданства признали законнымСуд признал законным лишение экс-продюсера Лободы Крапивиной российского гражданстваСюжетСпециальная военная операция на Украине

Суд признал законным лишение украинского продюсера, клипмейкера и режиссера Нателлы Крапивиной российского гражданства. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Медиаменеджер подала иск к ГУ МВД России по Ставропольскому краю и предприняла попытку оспорить решение, которое было принято в марте этого года из-за критики специальной военной операции на Украине со стороны Крапивиной, а также из-за ошибок в документах.

Экс-продюсер Лободы отметила, что получила паспорт как дочь российского гражданина еще до своего 18-летия, а в силу возраста не могла предоставить ложных или недостоверных сведений, однако суд отказал в изменении решения о лишении ее гражданства России.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы признал законным включение лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом) в список физлиц-иноагентов.

В конце октября стало известно, что в Министерстве культуры России разрабатывается законопроект о лишении званий артистов, которые уехали из страны после начала спецоперации на Украине.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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