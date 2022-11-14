. Ляйсан Утяшева после родов потеряла память

Гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала о своем счастливом моменте. У спортсменки и ее мужа Павла Воли двое детей: семилетняя София и девятилетний Роберт. Жена резидента Comedy Club старается каждую свободную минуту посвящать наследникам. Именно роды звезда назвала самым счастливым моментом в своей жизни. «Когда я родила Роберта, я даже маме хотела позвонить, я забыла. Я всё на свете забыла», — честно призналась Ляйсан. Ее мама Зульфия ушла из жизни в 2012 году: 47-летняя женщина скончалась от инфаркта.Гимнастка рассказала и о знакомстве с мужем. «Десятилетие вместе в этом году, но это так, штампик в паспорте. Мы знакомы уже очень давно. Мне было 19 лет, меня привели в ТЦ, где ребята выступали. Там я в первый раз его увидела», — призналась Утяшева. Павел привлек ее внимание, но она не влюбилась с первого взгляда. «Интересный парень, харизматичный, классный юмор», — отметила звезда. Она раскрыла и свои параметры. «Я сейчас вешу 50 килограммов, у меня рост 170. Двое детей», — с гордостью сказала ведущая шоу «Новые танцы».