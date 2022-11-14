. Ляйсан Утяшева после родов потеряла память
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ляйсан Утяшева после родов потеряла память

Ляйсан Утяшева после родов потеряла память
Гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала о своем счастливом моменте. У спортсменки и ее мужа Павла Воли двое детей: семилетняя София и девятилетний Роберт. Жена резидента Comedy Club старается каждую свободную минуту посвящать наследникам. Именно роды звезда назвала самым счастливым моментом в своей жизни. «Когда я родила Роберта, я даже маме хотела позвонить, я забыла. Я всё на свете забыла», — честно призналась Ляйсан. Ее мама Зульфия ушла из жизни в 2012 году: 47-летняя женщина скончалась от инфаркта.
Гимнастка рассказала и о знакомстве с мужем. «Десятилетие вместе в этом году, но это так, штампик в паспорте. Мы знакомы уже очень давно. Мне было 19 лет, меня привели в ТЦ, где ребята выступали. Там я в первый раз его увидела», — призналась Утяшева. Павел привлек ее внимание, но она не влюбилась с первого взгляда. «Интересный парень, харизматичный, классный юмор», — отметила звезда. Она раскрыла и свои параметры. «Я сейчас вешу 50 килограммов, у меня рост 170. Двое детей», — с гордостью сказала ведущая шоу «Новые танцы».
# Шоу-бизнес Утяшева Ляйсан
По материалам: z-aya

Последние новости

Названо критичное соотношения выплат по кредиту и ежемесячного дохода
Названо критичное соотношения выплат по кредиту и ежемесячного дохода
Водитель фуры задремал и попал в аварию
Водитель фуры задремал и попал в аварию
Песков высказался о возможных темах переговоров Путина и Эрдогана
Песков высказался о возможных темах переговоров Путина и Эрдогана
Ресторатор рассказал о рэп-баттле между Моргенштерном и Oxxxymiron
Ресторатор рассказал о рэп-баттле между Моргенштерном и Oxxxymiron
ЧП: Произошел теракт на туристической улице Стамбула
ЧП: Произошел теракт на туристической улице Стамбула
Ольга Орлова показала, с кем отмечает свое 45-летие
Ольга Орлова показала, с кем отмечает свое 45-летие
Ляйсан Утяшева после родов потеряла память
Ляйсан Утяшева после родов потеряла память
Представители каких знаков зодиака считаются более трудолюбивыми
Представители каких знаков зодиака считаются более трудолюбивыми
Объявлена дата старта финального события третьей главы Fortnite
Объявлена дата старта финального события третьей главы Fortnite
Российскому школьнику на перемене оторвали палец из-за попустительства учителей
Российскому школьнику на перемене оторвали палец из-за
Украина лишила аккредитации журналистов CNN и SkyNews за репортажи из Херсона
Украина лишила аккредитации журналистов CNN и SkyNews за репортажи из
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года

Топ на сегодня

Максим Галкин мотается по миру с протянутой рукой
Максим Галкин мотается по миру с протянутой рукой
В Запорожье объяснили снятый флаг России в Мелитополе
В Запорожье объяснили снятый флаг России в Мелитополе
Путин поручил вернуть домой мобилизованных студентов из ЛДНР
Путин поручил вернуть домой мобилизованных студентов из ЛДНР
Игорь Николаев с женой и дочкой укатил из России
Игорь Николаев с женой и дочкой укатил из России
Представительство "Опоры России" открылось в ЛНР
Представительство "Опоры России" открылось в ЛНР

Еще по теме

Ляйсан Утяшева рассказала о своих скромных заработках
Ляйсан Утяшева откровенно рассказала о смерти матери
Жене Павла Воли удалось затмить Аллу Пугачеву
Жена Павла Воли Ляйсан Утяшева поделилась секретами воспитания детей