. Лунный день сегодня 14 ноября 2022 года
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Лунный день сегодня 14 ноября 2022 года

Лунный день сегодня 14 ноября 2022 года

Ежедневный лунный календарь поможет вам сделать так, чтобы любой день прошел удачно. И в будни, и в выходные советы астрологов помогут обойти риски, избежать конфликтов и привлечь в жизнь благополучие и успех.


Сегодняшний понедельник будет довольно странным днем с точки зрения энергетики. Луна находится в так называемом апогее — в максимально удаленной от Земли точке орбиты. Энергия ночного светила ослабнет, поэтому у нас с вами будет больше шансов взять свою судьбу в свои руки. Постарайтесь избавиться от лени и апатии, чтобы прожить этот день с максимальной пользой.

Фаза Луны: убывающая Луна все еще в Раке. Это хороший Знак, несмотря на ослабление ночного светила из-за его отдаления от Земли. Тем не менее, в этот 20 лунный день мы все равно будем получать от Луны определенную долю благоприятной энергетики, поэтому астрологи советуют сегодня не унывать и бороться за успех в любой из сфер.

Магнитные бури 14 ноября: вероятность появления магнитной бури близка к нулю.

Что принесет удачу сегодня


общение;
домашние дела;
создание уюта;
поддержание красоты;
забота о здоровье.

Что отпугнет успех в этот день


риски в сфере финансов;
спешка;
переутомление;
негативная информация.

Домашние дела по лунному календарю

В первый день недели домохозяйкам стоит потратить часть энергии и времени на генеральную уборку, стирку и готовку блюд впрок. Сегодня желательно не лениться, особенно если дело касается создания домашнего уюта. Поскольку Рак является Водным Знаком Зодиака, а убывающая Луна хорошо с ним гармонирует, в приоритете сейчас влажная уборка. Еще астрологи советуют заниматься хобби, общаться с близкими и отдыхать. Если какие-то дела требуют вашего участия именно сегодня, их лучше сделать в первой половине дня, освободив себе немного времени на вечер.

Одежда и талисманы удачи на этот понедельник

Можете взять на вооружение сочетание яркого и насыщенного синего и бледно-голубого. При наличии обилия синего цвета в образе вам проще будет принимать решения в течение дня. Также синий оттенок, согласно мнению астрологов и экспертов сайта dailyhoro.ru, поможет укрепить интуицию, которая тоже очень важна.


Талисманами дня станут хрусталь, яшма, коралл и родонит. Они укрепят ваш сон, улучшат продуктивность в делах и в целом помогут поддерживать хорошее самочувствие в течении дня. То же самое касается украшений из таких металлов как мельхиор и титан.

Любовь и общение 14 ноября

Сегодня возрастает склонность людей к прощению обид обид. Если вы недавно поссорились с другом или второй половинкой, то сегодня высока вероятность помириться. Стоит взвешивать слова и контролировать свои поступки. Лучше меньше разговаривать, не обещать лишнего.


При этом хороши будут дружеские встречи, легкое и непринужденное общение с людьми, настроенными к вам доброжелательно. Слишком шумные места выбирать для свиданий и отдыха не стоит. Отдых будет более эффективным, если вы сможете сфокусироваться на себе, абстрагировавшись от лишних шумов.

Финансы и работа в 20 лунный день

В лунные сутки под эгидой Рака немного сложнее принимать ответственные решения. Возрастает неуверенность, усиливаются сомнения. День удачен для представителей профессий, связанных с торговлей. Меньше всего будет проблем у тех, кто является мастером своего дела. Трудным день будет для новых начинаний и смены рабочей обстановки.

В плане покупок нужна осторожность, но умеренная: впадать в крайность и скупиться даже на нужные вещи не стоит. Не бойтесь проявлять щедрость. В целом лучше придерживаться золотой середины, покупать необходимые, но качественные товары. Начинать копить пока рано, а вот раздать долги можно уже сейчас.

Настроение и здоровье по лунному календарю


Решающую роль в плане здоровья сыграет своевременный отдых. В этот понедельник важно вовремя релаксировать, не задерживаться на работе и вовремя отправиться ко сну. Следует ограничить источники негативной информации, отказаться от просмотра новостей и видео, провоцирующих появление негативных эмоций.

Общее самочувствие будет достаточно хорошим: рак поможет избавиться от апатии, сонливости. Физические нагрузки должны быть строго дозированы: стоит выполнять лишь те упражнения, которые не подразумевают поднятия тяжестей.

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По материалам: dailyhoro.ru

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