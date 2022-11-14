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Марина Кравец опубликовала фото с подросшей дочкой

Марина Кравец опубликовала фото с подросшей дочкой
Звезда Comedy Club, Марина Кравец поделилась снимком с маленькой дочерью Вероникой. Юмористка и актриса Марина Кравец нечасто балует интернет-публику фотографиями своей малышки-дочки. Но иногда подписчикам артистки в соцсетях все же удается заценить моменты из личной жизни Марины. Так, накануне юмористка обновила микроблог милой фотографией с дочерью. В апреле Кравец впервые показала лицо своей годовалой дочери Вероники. С тех пор звезда редко, но все же делится кадрами с ребенком. Сейчас знаменитость показала совместное фото с Вероникой из Кейптауна. В октябре юмористка отправилась в путешествие с ребенком. Вместе они посетили Кейптаун, откуда Кравец и постила снимки.
«Вспоминая Кейптаун», - лаконично подписала снимок артистка. Малышка появилась в союзе Кравец с генеральным продюсером телеканала ТНТ Аркадием Водаховым. В начале апреля 2020 года на свет появилась дочь юмористки. Марина долгое время скрывала свою беременность от общественности. О скором пополнении в семье звезды стало известно только в феврале, за месяц до рождения малышки. В мае звезда Comedy Club Марина Кравец поделилась с подписчиками новостью о том, что задействована в проекте с актером Константином Хабенским. Юмористка показала отрывок общения с артистом и поведала о впечатлениях, которые на нее произвел Константин.
# Шоу-бизнес Кравец Марина
По материалам: z-aya

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