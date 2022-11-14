. Массачусетский музей вернул индейцам вещи их соплеменников, погибших у Вундед-Ни

Вадим Карасев

Музей Основателей в городе Барре в штате Массачусетс вернул народу лакота-сиу около 150 предметов, часть которых связана с резней у ручья Вундед-Ни в 1890 году.

В конце XIX века вооруженные силы США вели борьбу с распространившимся среди американских индейцев новым религиозным культом, который получил название «Танец духа». Основатель религии предсказывал, что белые люди исчезнут и жизнь индейцев станет прежней. Среди приверженцев «Танца духа» была распространена вера, что украшенные амулетами «рубашки духов» защитят их от пуль. Обеспокоенные распространением нового учения власти США решили положить ему конец. В декабре 1890 года отряд численностью пятьсот человек во главе с полковником Джеймсом У. Форсайтом на территории резервации Пайн-Ридж окружил лагерь племен миннеконжу и хункпапа, входящих в состав народа лакота. Целью военных было разоружить индейцев и арестовать их вождей. Индейцы не оказывали сопротивления, но утром 29 декабря, когда кавалерийские войска США вошли в лагерь, в результате случайного выстрела завязалась перестрелка, в ходе которой было убито более 250 индейцев, в том числе женщины и дети.

«Окружающие солдаты открыли бешеный перекрестный огонь по смешавшейся массе людей, и по индейцам, и по нам, в то время как первый же залп пушек срезал множество женщин и детей, которые наблюдали происходящее со стороны», — вспоминал потом рядовой Хью Макгиннис. Погиб вождь племени миннеконжу Большая Нога. Убитых индейцев похоронили в общей могиле. Перед захоронением со многих из них снимали предметы одежды или украшения, которые стали сувенирами.

Конгресс США официально извинился за бойню в 1990 году. Тогда же был принят Закон о защите могил коренных американцев и репатриации, обязавший учреждения, получающие федеральное финансирование, возвращать индейцам предметы их наследия. Частные учреждения, не получающие федеральной поддержки, такие как Музей Основателей, не подпадают под действие закона, но многие из них тоже предпринимают шаги по возвращению культурных артефактов.

Музей Основателей приобрел артефакты у странствующего шоумена еще в XIX веке. В коллекцию входят мокасины, ожерелья, одежда, церемониальные трубки, инструменты и другие предметы. «За последние 135 лет общественное использование и восприятие музеев значительно изменились», — говорится в заявлении Ассоциации музеев Барре и Ассоциации библиотек Барре. Они рассказали, что определить, какие предметы действительно произошли из Вундед-Ни, было непросто. Каждый предмет был идентифицирован, сфотографирован и каталогизирован перед возвращением.

«С тех пор как произошла резня у Вундед-Ни, геноцид остался в нашей крови, — сказал 20-летний Окруженный Медведь (Surrounded Bear), который приехал из индейской резервации Пайн-Ридж в Южной Дакоте, чтобы присутствовать на церемонии. — И возвращение этих артефактов для нас — это шаг к исцелению. Это шаг в правильном направлении».