. Microsoft официально представила новый бандл Xbox Series S Gilded Hunter

Вадим Карасев





Сегодня компания Microsoft официально представила новый бандл Xbox Series S, который получил название Gilded Hunter. Официально он выходит в продажу 29 ноября, а анонсировали его только сегодня, хотя еще несколько дней назад набор уже наблюдали в европейских магазинах.

Xbox Series S Gilded Hunter — это стандартная белая консоль Xbox Series S за $299, в комплекте с которой идут некоторые бонусы для условно-бесплатных игр:

1000 V-баксов и уникальный набор Gilded Hunter для Fortnite1000 кредитов для Rocket League1000 шмяксов для Fall Guys

Компания Microsoft также сообщила, что вместе с бандлом Xbox Series S Gilded Hunter запускает рекламную кампанию с актером и комиком Джимми О. Янгом в главной роли и в партнерстве с известным фотографом и мультипликатором PlasticAction (Джакс Наварро). В будущем будут появляться различные маркетинговые материалы, в которых можно будет видеть их работу.



