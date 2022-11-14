. Microsoft официально представила новый бандл Xbox Series S Gilded Hunter
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Microsoft официально представила новый бандл Xbox Series S Gilded Hunter

Microsoft официально представила новый бандл Xbox Series S Gilded Hunter


Сегодня компания Microsoft официально представила новый бандл Xbox Series S, который получил название Gilded Hunter. Официально он выходит в продажу 29 ноября, а анонсировали его только сегодня, хотя еще несколько дней назад набор уже наблюдали в европейских магазинах.

Xbox Series S Gilded Hunter — это стандартная белая консоль Xbox Series S за $299, в комплекте с которой идут некоторые бонусы для условно-бесплатных игр:



1000 V-баксов и уникальный набор Gilded Hunter для Fortnite



1000 кредитов для Rocket League



1000 шмяксов для Fall Guys

Компания Microsoft также сообщила, что вместе с бандлом Xbox Series S Gilded Hunter запускает рекламную кампанию с актером и комиком Джимми О. Янгом в главной роли и в партнерстве с известным фотографом и мультипликатором PlasticAction (Джакс Наварро). В будущем будут появляться различные маркетинговые материалы, в которых можно будет видеть их работу.


# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Стало известно, сколько зарабатывают за границей сбежавшие Галкин, Моргенштерн, Земфира и Макаревич
Стало известно, сколько зарабатывают за границей сбежавшие Галкин,
Суд обязал Google разблокировать YouTube-каналы «Звезды»
Суд обязал Google разблокировать YouTube-каналы «Звезды»
Загаданное в праздник Акиндина и Пигасия, 15 ноября 2022 года, желание обязательно сбудется
Загаданное в праздник Акиндина и Пигасия, 15 ноября 2022 года,
Microsoft официально представила новый бандл Xbox Series S Gilded Hunter
Microsoft официально представила новый бандл Xbox Series S Gilded
Гороскоп от Павла Глобы на 15 ноября 2022 года: прислушайтесь к своей интуиции
Гороскоп от Павла Глобы на 15 ноября 2022 года: прислушайтесь к своей
В Израиле допустили поставки вооружений на Украину
В Израиле допустили поставки вооружений на Украину
Конфуз во время исполнения хита "Фантазер"
Конфуз во время исполнения хита "Фантазер"
Минкульт объяснил отзыв прокатного удостоверения у фильма «Голод»
Минкульт объяснил отзыв прокатного удостоверения у фильма «Голод»
Появились новые данные о поиске выброшенных россиянином ручных дельфинов
Появились новые данные о поиске выброшенных россиянином ручных
У Владимира Вдовиченкова нарушение функции мозга
У Владимира Вдовиченкова нарушение функции мозга
Ксения Бородина радуется плохим делам своего бывшего
Ксения Бородина радуется плохим делам своего бывшего
Моргенштерн погряз в долгах
Моргенштерн погряз в долгах

Топ на сегодня

Путин поручил вернуть домой мобилизованных студентов из ЛДНР
Путин поручил вернуть домой мобилизованных студентов из ЛДНР
Игорь Николаев с женой и дочкой укатил из России
Игорь Николаев с женой и дочкой укатил из России
После слухов о разводе принца Гарри и Меган Маркл, ужин в их компании продается за 1 млн долларов
После слухов о разводе принца Гарри и Меган Маркл, ужин в их компании
Рената Литвинова пугает европейцев своим видом
Рената Литвинова пугает европейцев своим видом
Мурашко на встрече министров G20: Наша задача - укрепление готовности глобальной архитектуры здравоохранения
Мурашко на встрече министров G20: Наша задача - укрепление готовности

Еще по теме

Microsoft выпустила в продажу новый бандл Xbox Series S
Microsoft готовит к релизу бандл Xbox Series S – Fortnite & Rocket League
Бандл Xbox Series S с Fortnite и Rocket League выйдет в России
Бандл Xbox Series S с Fortnite и Rocket League стал доступен в магазинах в России