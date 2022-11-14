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Минкульт объяснил отзыв прокатного удостоверения у фильма «Голод»

Минкульт объяснил отзыв прокатного удостоверения у фильма «Голод»Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма «Голод» после жалоб граждан

Министерство культуры объяснило отзыв прокатного удостоверения у фильма «Голод» режиссера Татьяны Сорокиной. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Минкульте заявили, что отозвали удостоверение после жалоб граждан, которые назвали проект «неуместным для показа». «Граждане указывают на содержание провокационной и шокирующей аудиовизуальной информации. Все это, по мнению зрителей, может вызвать острую негативную реакцию в обществе», — говорится в пресс-релизе министерства.

Фильм рассказывает о голоде 1920-х годов в СССР. Ранее его сценарист Александр Архангельский в своих соцсетях подтвердил отзыв прокатного удостоверения. «Это не означает запрета на показ в принципе — закон разрешает демонстрацию без удостоверения "исключительно в культурно-просветительских целях в рамках осуществления уставной деятельности музеями, выставочными залами или образовательными организациями, реализующими основные и дополнительные образовательные программы". Плюс разрешено платное скачивание в онлайн-магазинах», — написал он.

Архангельский отметил, что в фильме нет авторского текста — только цитаты и документы из открытых архивов. Запрет на показ фильма на большом экране он назвал предательством собственной истории.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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