. Минобрнауки предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Минобрнауки предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования

Минобрнауки предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования

Минобрнауки предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования

Минобрнауки предложило внести изменения в закон об образовании для выделения специалитета в отдельный уровень образования. Законопроект об этом опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Действующая система высшего образования разработана на основе Болонской системы, включающей уровни бакалавриата и магистратуры. Законопроект предлагает выделить в отдельный уровень высшего образования специалитет, отнесенный сейчас к одному уровню образования с магистратурой. Документ предусматривает, что лица, успешно освоившие программы специалитета, смогут бесплатно поступить в магистратуру.

Законопроект также предполагает, что кадры по востребованным профессиям будут готовить преимущественно по программам специалитета.

В пояснительной записке говорится, что законопроект разработан для совершенствования системы высшего образования в условиях формирования новой национальной модели высшего образования под влиянием возросших геополитических, социально-экономических и технологических рисков.

Общественное обсуждение инициативы продлится до 29 ноября. В случае принятия документа закон вступит в силу 1 января 2024 года.

Как писала «Парламентская газета», глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил 3 октября, что ведомство планирует осенью внести на рассмотрение Госдумы предложения по новой национальной системе высшего образования. По его словам, процесс смены вектора не будет одномоментным, предстоит «работа на долгие годы».

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Детский омбудсмен заявила о важности поддержки детей с диабетом
Детский омбудсмен заявила о важности поддержки детей с диабетом
Компания «Олимп» – профессиональный монтаж трубопроводов
Компания «Олимп» – профессиональный монтаж трубопроводов
Доверьте ремонт электроники нам!
Доверьте ремонт электроники нам!
Гузеева ответила критикам нецензурной фразой
Гузеева ответила критикам нецензурной фразой
Козлов и Опенченко решили сменить фамилию
Козлов и Опенченко решили сменить фамилию
Экспорт зерна из России подскочил почти в полтора раза
Экспорт зерна из России подскочил почти в полтора раза
Пол Маккартни встретился с сыном Джона Леннона (2 фото)
Пол Маккартни встретился с сыном Джона Леннона (2 фото)
Evil West будет работать в 1080p на Xbox Series S, а на Xbox One X в 4K — на обеих консолях 30 FPS
Evil West будет работать в 1080p на Xbox Series S, а на Xbox One X в
Спин-офф «Пиратов Карибского моря» с Марго Робби отменили
Спин-офф «Пиратов Карибского моря» с Марго Робби отменили
В новом геймплее Atomic Heart показали врагов игры — различные модели роботов
В новом геймплее Atomic Heart показали врагов игры — различные модели
Россиянин готовил суп и случайно устроил взрыв в жилом доме
Россиянин готовил суп и случайно устроил взрыв в жилом доме
Покажи это видео своей девушке, когда в очередной раз услышишь, как ей тяжело
Покажи это видео своей девушке, когда в очередной раз услышишь, как

Топ на сегодня

После слухов о разводе принца Гарри и Меган Маркл, ужин в их компании продается за 1 млн долларов
После слухов о разводе принца Гарри и Меган Маркл, ужин в их компании
Светлана Пермякова провалила испытание в Африке
Светлана Пермякова провалила испытание в Африке
Мурашко на встрече министров G20: Наша задача - укрепление готовности глобальной архитектуры здравоохранения
Мурашко на встрече министров G20: Наша задача - укрепление готовности
Странная подача еды в кафе и ресторанах (29 фото)
Странная подача еды в кафе и ресторанах (29 фото)
В Госдуме предложили демобилизовать преподавателей вузов из ЛНР и ДНР
В Госдуме предложили демобилизовать преподавателей вузов из ЛНР и ДНР

Еще по теме

Второе высшее образование останется платным
В российских вузах сократится число бюджетных мест
Минобрнауки узаконит ежегодные проверки школьников и студентов на наркотики
В МГУ рассказали о новой системе высшего образования в России