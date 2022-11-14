. Минобрнауки предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования

Минобрнауки предложило внести изменения в закон об образовании для выделения специалитета в отдельный уровень образования. Законопроект об этом опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Действующая система высшего образования разработана на основе Болонской системы, включающей уровни бакалавриата и магистратуры. Законопроект предлагает выделить в отдельный уровень высшего образования специалитет, отнесенный сейчас к одному уровню образования с магистратурой. Документ предусматривает, что лица, успешно освоившие программы специалитета, смогут бесплатно поступить в магистратуру.

Законопроект также предполагает, что кадры по востребованным профессиям будут готовить преимущественно по программам специалитета.

В пояснительной записке говорится, что законопроект разработан для совершенствования системы высшего образования в условиях формирования новой национальной модели высшего образования под влиянием возросших геополитических, социально-экономических и технологических рисков.

Общественное обсуждение инициативы продлится до 29 ноября. В случае принятия документа закон вступит в силу 1 января 2024 года.

Как писала «Парламентская газета», глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил 3 октября, что ведомство планирует осенью внести на рассмотрение Госдумы предложения по новой национальной системе высшего образования. По его словам, процесс смены вектора не будет одномоментным, предстоит «работа на долгие годы».