. Моргенштерн погряз в долгах

Певец Моргенштерн и Андрей Макаревич, сбежав из России, накопили колоссальные долги. Музыканты должны крупную сумму денег государству. Сбежавший из России лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (признан иноагентом в России) погряз в долгах. Журналисты kp.ru выяснили, что артист задолжал по налогам на доходы физических лиц 137 тысяч рублей.То же самое касается и другого иноагента Моргенштерна. Рэпер накопил задолженностей на 886 тысяч рублей. Это долг по налогу и пени за просрочку. К слову, оплатить налоги артистам все равно придется. В противном случае их ждет ответственность на территории России, куда они вернутся рано или поздно.