. "На вкус ничего": в Японии придумали конфеты с очень необычным вкусом (3 фото)

Вадим Карасев

Япония для большинства людей на планете - это загадочная страна, в которой живут люди, будто бы прилетевшие с другой планеты. Они пьют напитки со вкусом сыра, едят сладости из кальмаров, едят чипсы из персика и этот список странностей можно продолжать бесконечно. Что уж говорить, у них даже арбузы квадратные. А недавно японская сеть магазинов Lawson выпустила новые леденцы с очень необычным вкусом. Вкус можно назвать философским, потому что конфетки не имеют вкуса и запаха. Рассасывая их, человек почувствует пустоту, пишет Oddity Central.Леденцы называются "Aji no Shinai? Ame". В переводе с японского это означает - "Безвкусно? Конфеты". На упаковке указали лишь два ингредиента: пищевая добавка полидекстроза, из которой удобно варить сиропы, и естественный подсластитель эритрит. Японские журналисты продегустировали леденцы и заявили, что какой-либо вкус действительно сложно почувствовать. Только самые чувствительные дегустаторы уловили микроскопическую сладкую нотку, напоминающую сладковатость белого риса.Зачем человечеству эти конфеты сказать довольно сложно. Возможно с их помощью можно вызвать депрессию или же наоборот - получить просветление и преисполнится нирваной, познав бесконечное вечное в бескрайней пустоте космоса.