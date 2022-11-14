. "На вкус ничего": в Японии придумали конфеты с очень необычным вкусом (3 фото)
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"На вкус ничего": в Японии придумали конфеты с очень необычным вкусом (3 фото)

японские конфетыЯпония для большинства людей на планете - это загадочная страна, в которой живут люди, будто бы прилетевшие с другой планеты. Они пьют напитки со вкусом сыра, едят сладости из кальмаров, едят чипсы из персика и этот список странностей можно продолжать бесконечно. Что уж говорить, у них даже арбузы квадратные. А недавно японская сеть магазинов Lawson выпустила новые леденцы с очень необычным вкусом. Вкус можно назвать философским, потому что конфетки не имеют вкуса и запаха. Рассасывая их, человек почувствует пустоту, пишет Oddity Central.

Леденцы называются "Aji no Shinai? Ame". В переводе с японского это означает - "Безвкусно? Конфеты". На упаковке указали лишь два ингредиента: пищевая добавка полидекстроза, из которой удобно варить сиропы, и естественный подсластитель эритрит. Японские журналисты продегустировали леденцы и заявили, что какой-либо вкус действительно сложно почувствовать. Только самые чувствительные дегустаторы уловили микроскопическую сладкую нотку, напоминающую сладковатость белого риса.

Зачем человечеству эти конфеты сказать довольно сложно. Возможно с их помощью можно вызвать депрессию или же наоборот - получить просветление и преисполнится нирваной, познав бесконечное вечное в бескрайней пустоте космоса.

японские конфеты
японские конфеты
# Главные новости
По материалам: триникси

Последние новости

3 игры из Game Pass попали в ТОП-10 Steam на этой неделе: 7-13 ноября
3 игры из Game Pass попали в ТОП-10 Steam на этой неделе: 7-13 ноября
Артем Дзюба возглавил мировой рейтинг свободных агентов
Артем Дзюба возглавил мировой рейтинг свободных агентов
В США обвинили демократов в отмывании денег с помощью Украины
В США обвинили демократов в отмывании денег с помощью Украины
"На вкус ничего": в Японии придумали конфеты с очень необычным вкусом (3 фото)
"На вкус ничего": в Японии придумали конфеты с очень
Ольга Орлова была проклята бывшей ее любовника
Ольга Орлова была проклята бывшей ее любовника
Чем грозит меркурий в скорпионе 2022 ?
Чем грозит меркурий в скорпионе 2022 ?
Дарья Повереннова поделилась кадрами пикантной фотосессии
Дарья Повереннова поделилась кадрами пикантной фотосессии
Глава Минфина США рассказала о лучшей помощи для мировой экономики
Глава Минфина США рассказала о лучшей помощи для мировой экономики
Умерший Пьер Нарцисс вышел из загробного мира на связь с экстрасенсами
Умерший Пьер Нарцисс вышел из загробного мира на связь с экстрасенсами
Светлана Пермякова провалила испытание в Африке
Светлана Пермякова провалила испытание в Африке
Алла Пугачева сделала новую внешность
Алла Пугачева сделала новую внешность
Пригожин прокомментировал видео казни сбежавшего на сторону Украины бойца ЧВК "Вагнер"
Пригожин прокомментировал видео казни сбежавшего на сторону Украины

Топ на сегодня

Максим Галкин мотается по миру с протянутой рукой
Максим Галкин мотается по миру с протянутой рукой
Рождественский пост 2022-2023: правила, календарь питания по дням, молитвы
Рождественский пост 2022-2023: правила, календарь питания по дням,
США разрешили Индии не следовать "потолку цен" на российскую нефть, но с одним условием
США разрешили Индии не следовать "потолку цен" на
В Китае назвали лоббиста конфликта на Украине
В Китае назвали лоббиста конфликта на Украине
НАТО показательно усилили военную активность в Арктике
НАТО показательно усилили военную активность в Арктике

Еще по теме

Компания Doritos решила выпустить специальные чипсы для женщин и возмутила общественность
Японский изобретатель создал кофе на основе чеснока
Ученые обнаружили у человека шестой вкус, который приводит к ожирению
Ученые из Китая воспроизвели вкус рыбы фугу