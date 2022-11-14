. На выборах президента Словении лидирует Наташа Пирц Мусар
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На выборах президента Словении лидирует Наташа Пирц Мусар

Беспартийный кандидат Наташа Пирц Мусар лидирует по итогам второго тура выборов президента Словении, сообщает ТАСС.

Адвокат набрала 53,86 процента голосов после обработки 99,99 процента бюллетеней. Депутат демократической партии, бывший глава МИД страны, Анже Логар набрал 46,14 процента голосов.

В первом туре, состоявшемся 23 октября, Логар получил 33,9 процента голосов, Пирц Мусар — 26,8 процента.

Второй тур выборов главы государства состоялся в воскресенье, 13 ноября. Явка составила 53 процента, что на 2 процента выше по сравнению с первым туром голосования. Именно высокая явка, по мнению аналитиков, позволила Пирц Мусар одержать победу во втором туре.

В случае избрания она станет первой женщиной во главе словенского государства. Сообщается, что новый президент Словении вступит в должность 23 декабря, после истечения полномочий действующего главы страны Борута Пахора.

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По материалам: pnp.ru

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