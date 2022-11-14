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Назван исполнитель года по версии MTV Europe Music Awards

Назван исполнитель года по версии MTV Europe Music AwardsТейлор Свифт названа лучшей исполнительницей года по версии MTV Europe Music Awards

Подведены итоги MTV Europe Music Awards. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте музыкальной премии.

Тейлор Свифт названа лучшей исполнительницей года. Она также одержала победу в категориях «Лучшее видео» с клипом All Too Well и «Лучший поп».

Главной песней года была названа Super Freaky Girl рэперши Ники Минаж. Биби Рекса и Дэвид Гетта стали лидерами в номинации «Лучшая коллаборация» благодаря треку I'm Good (Blue). Сред новых музыкантов победу одержала группу SEVENTEEN.

Anitta была объявлена лучшей исполнительницей латинской музыки. Ники Минаж стала главным хип-хоп-артистом, а Дэвид Гетта — главным электронным музыкантом. В категории «Лучший рок» на первом месте оказались Muse, в категории «Лучшая альтернативная музыка» — Gorillaz. Из представителей R&B-жанра награды была удостоена Chlöe.

Церемония награждения MTV European Music Awards прошла в Дюссельдорфе. Различные музыкальные исполнители получают награды MTV Europe с 1994 года.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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