. Немецким солдатам выдали форму с символами SS
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Немецким солдатам выдали форму с символами SS

Немецким солдатам выдали форму с символами SSBild: немецким солдатам выдали военную форму с символами SS, обозначающими размер

Солдатам немецкой армии выдали новую военную форму с символами SS на ярлыке. Об этом сообщает издание Bild.

Отмечается, что аббревиатура, созвучная с названием одного из вооруженных нацистских формирований Германии, обозначает размер одежды. Теперь, согласно распоряжению министра обороны Кристины Ламбрехт, военнослужащие должны будут срезать компрометирующие ярлыки с формы самостоятельно.

По данным издания, всего было заказано 313 тысяч комплектов военной формы, а также несколько сотен тысяч касок и спальных мешков на общую сумму 2,3 миллиарда евро.

Ранее сеть ресторанов быстрого питания KFC в Германии попала в скандал после того, как провела нацистскую рекламную акцию в день годовщины еврейского погрома, вошедшего в историю как Хрустальная ночь. Позднее компания отправила клиентам сообщения с извинениями, назвав произошедшее технической ошибкой.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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