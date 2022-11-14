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Новый закон: за что будут лишать российского гражданства

Новый закон: за что будут лишать российского гражданства

Российский президент Владимир Путин внес в Госдуму поправки к принятому в первом чтении проекту закона о гражданстве. 

В документе говорится, что приобретенное российское гражданство могут прекратить, если лицо совершает действия, создающие угрозу безопасности государству. Факт действий будет устанавливать ФСБ. В поправке указано, что решение о лишении гражданства может быть принято независимо от времени совершения угрожающих действий. Такую поправку предлагается внести в законопроект отдельной статьей.


Еще одна поправка предполагает лишать приобретенного гражданства за публичные призывы к действиям против территориальной целостности России, дискредитацию ее армии и участие в нежелательной иностранной или международной НКО. Документ дополняет список преступлений, перечисленных в статье 24 законопроекта, за которые лицо лишается российского гражданства. 

Список за что будут лишать российского гражданства


"осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности",
"публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий",
"публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации",
"публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях".

Гражданства можно лишиться, если совершить надругательство над гербом и флагом России. Мера будет предусмотрена статьей 329 УК РФ - о "надругательстве над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации".

Приобретенное гражданство будет аннулировано за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь госдеятеля, а также организацию вооруженного мятежа для насильственного изменения конституционного строя страны. В этот список добавлены статьи УК РФ 277 - "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", 279 - "Вооруженный мятеж" и 280 - "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

Вымогательство, разбой, грабеж, незаконное приобретение, ношение, передачу и сбыт оружия, а также истязания, хулиганство и вандализм, станут поводом лишить приобретенного гражданства.

Законопроект был принят нижней палатой в первом чтении 5 апреля. Согласно документу, лишение гражданства предусматривалось за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотиков и психотропных веществ, подделку документов, а также по добровольному желанию гражданина.

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По материалам: uposters.ru

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