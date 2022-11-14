. Объявлена дата старта финального события третьей главы Fortnite
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Объявлена дата старта финального события третьей главы Fortnite

Объявлена дата старта финального события третьей главы Fortnite


Скоро завершается третья глава Fortnite, и в рамках чемпионата по игре была объявлена дата старта финального события. Само событие стартует в полночь с 3 на 4 декабря 2022 года, и оно получит название Fracture (перелом, разрыв).


В данный момент подробности о новом событии Fracture для Fortnite не сообщаются, но можно ожидать, что оно приведет к неким существенным изменениям для будущего старта четвертой главы. Обычно, в рамках новой главы разработчики меняют игру существенно — изменяя карту, добавляя новые механики, оружие и массу нового контента.

Напомним, Fortnite является условно-бесплатной игрой, которая на приставках Xbox не требует подписки Xbox Live Gold, чтобы играть по сети.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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