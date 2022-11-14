. Ольга Орлова была проклята бывшей ее любовника
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Ольга Орлова была проклята бывшей ее любовника

Ольга Орлова была проклята бывшей ее любовника
Певица и ведущая Ольга Орлова рассказала о тяжелом разводе. Сейчас знаменитая певица ждет малыша от своего второго супруга Валерия. Беременная певица Ольга Орлова рассказала о сложном разводе со своим первым мужем. По словам артистки, виной тому, в частности, оказалась молодость. Сейчас Орлова вместе со своим вторым мужем ждет малыша. До того, как встретить Валерия, Ольга много лет была в статусе-матери одиночки, ведь от первого брака у нее есть сын. Все силы певица отдавала ему и работе. Но в итоге встретила своего мужчину, который и окружил ее лаской и заботой. Но много лет назад в шоу-бизнесе шептались, что Ольге Орловой не суждено вновь обрести свое счастье. Дело в том, что певицу прокляла бывшая ее любовника, бизнесмена Александра Карманова. Мужчина в свое время бросил свою подружку-стриптизершу ради романа с Орловой. Разгневанная Наталья Лагода несколько раз пыталась покончить собой, осталась инвалидом и в итоге умерла от пневмонии. До этого женщина ходила по телеканалам и пыталась очернить певицу, пишет портал Woman.
У Ольги сначала действительно все складывалось не очень успешно. Она рассталась с Кармановым, вышла замуж, родила сына и... развелась. Однако сама Ольга считает, что проклятия Натальи здесь не при чем. «Мы были очень молоды. Мне было 21, ему - 25. Меня тогда выгнали из группы. Мне важно было сделать что-то свое. Я была «заточена» не на то, что нужно. Надо было сосредоточиться на семье, но мы расстались», - вспоминает сейчас звездная красотка. В итоге, Орловой удалось-таки обрести свое женское счастье, хоть и путь к нему оказался сложен, тернист и полон испытаний.
# Шоу-бизнес Орлова Ольга
По материалам: z-aya

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