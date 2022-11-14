. Ольга Орлова показала, с кем отмечает свое 45-летие
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Ольга Орлова показала, с кем отмечает свое 45-летие

Ольга Орлова показала, с кем отмечает свое 45-летие
Певица Ольга Орлова поделилась фото с четырьмя собаками и кошкой, с которыми празднует день рождения впервые без любимого шампанского. Фото, которое именинница опубликовала на своей странице в столь знаменательный день, - не гламурное селфи и не снимок из ресторана с бокалом шампанского и порцией черной икры на льду. Это домашний и очень трогательный кадр: Орлова позирует в окружении своих четвероногих друзей — четырех собак и одного котенка, которые живут с ней и ее семьей в загородном доме. Ольга уже много лет занимается спасением бездомных животных. Она не просто репостит в соцсетях объявления о поиске дома для той или иной собачки или кошки, она сама принимает активное участие в этом деле. А еще борется с живодерами, которым лучше не попадаться на пути этой хрупкой с виду блондинки.
В день своего 45-летия экс-солистка группы «Блестящие» написала большой пост.
«Я очень благодарна за то, что изо дня в день со мной идут мои самые лучшие люди в мире. Мои родители, которые всегда рядом; мой сын, который постепенно, но уверенно становится настоящим мужчиной и моим другом; мой любимый мужчина, который дал мне почувствовать, что такое женское счастье и показал мне, что же такое иметь вторую половинку; мои друзья, которыми я горжусь и восхищаюсь, потому что они самые лучшие на свете; мои хвостики, которые стали неотъемлемой частью моей вселенной… Каждый раз анализируя все, что со мной происходит, я думаю: ''Господи, неужели я все это заслужила? ''», - написала Орлова.
Ольга признается: впервые за последние лет тридцать она не сделает ни глотка своего любимого шампанского. Ведь, как пишете сама Орлова, «случилось настоящее чудо», которое она очень ждала и которое она бережет. «Я всегда верю в самое лучшее, независимо ни от чего, просто верю. Каждый свой день! Спасибо за то, что вы со мной. Давайте верить вместе! И пусть все ваши мечты сбываются. Я именно это сегодня и загадала», — заключила счастливая именинница.
# Шоу-бизнес Орлова Ольга
По материалам: z-aya

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