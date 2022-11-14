. "Он даст свою сперму": вдова Пьера Нарцисса намерена родить ребенка от его сына
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"Он даст свою сперму": вдова Пьера Нарцисса намерена родить ребенка от его сына

"Он даст свою сперму": вдова Пьера Нарцисса намерена родить ребенка от его сына

Певец Пьер Нарцисс, который прославился в нулевые годы благодаря своему участию в телешоу "Фабрика звезд-2", умер 21 июня. Вдова популярного артиста тяжело переживает его потерю. Женщина хочет зачать ребенка от родного сына певца.

Валерия Калачева воспитывает дочь от Пьера Нарцисса. Между тем в Камеруне проживает родной сын покойного артиста.


В шоу "Битва экстрасенсов" вдова певца заявила ведьме Лине Джебисашвили, что хочет наследника от сына Пьера.

"Линочка, ты увидела сына его? Мы хотим с ним… он даст свою сперму, материал генетический", - сказала Валерия.

Ведьма не разделила настрой вдовы, заявив, что сам Пьер Нарцисс не поддержал бы эту идею. "Ты хочешь ребенка через ЭКО? Не надо! Ему это не интересно. Что значит девочка от Нарцисса? У тебя уже есть одна девочка от его тела. У тебя будет другая, но с его душой?" - заявила Лина.

В отличие от Джебисашвили, ведьма Ангелина Изосимова оказалась более позитивно настроена. 

"Да, сын его даст семя, мы в договоре. Делаем маленького Нарцисску", - сказала участница "Битвы экстрасенсов", попутно рассказав, что происходит в настоящее время с Пьером на том свете.


Экстрасенсы раскрыли причины смерти Пьера Нарцисса

Лина Джебисашвили считает, что из-за злоупотребления алкоголем популярный певец и отправился на тот свет.

В то же время Елена Ивашина заявила, что на Пьера Нарцисса навел порчу его известный коллега. Экстрасенс полагает, что певца сгубило сердце.


Работал на износ. Он себя не жалел. К себе снисхождения не имел. Это удар по здоровью, потому что он об этом не думал вообще

Другие экстрасенсы заявили, что Пьер Нарцисс сам увлекался приворотами и магией, что в конце концов и могло стать причиной его смерти.

"Он оступился. Это связано либо с оплошной работой, либо с нанесением вреда невинному", - заявил Ариэль Грант.


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По материалам: uposters.ru

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