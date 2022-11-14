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Песков высказался о возможных темах переговоров Путина и Эрдогана

Песков высказался о возможных темах переговоров Путина и ЭрдоганаПесков заявил, что у Путина и Эрдогана есть много вопросов для обсуждения

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что у российского президента Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана есть много тем для обсуждения.

Журналисты агентства уточнили у представителя Кремля возможные темы переговоров глав государств, в частности, будет ли обсуждаться зерновая сделка. «Много вопросов», — высказался Песков, уточнив, что разговор президентов пока не планируется.

Ранее политолог Николай Топорнин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что главной темой переговоров Путина с Эрдоганом может стать продление сделки по вывозу украинского зерна. Также Эрдоган затронет вопрос урегулирования кризиса между Россией и Украиной, предположил специалист.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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