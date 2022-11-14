. По Game Pass Ultimate игроки скоро получат доступ к Apple TV+ и Apple Music
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По Game Pass Ultimate игроки скоро получат доступ к Apple TV+ и Apple Music

По Game Pass Ultimate игроки скоро получат доступ к Apple TV+ и Apple Music


Похоже, что Microsoft готовит новые перки для игроков с подписками Game Pass Ultimate, связанные с сервисами Apple. Пользователь Twitter Aggiornamenti Lumia, который отслеживает информацию в базах Microsoft Store, опубликовал два изображения, которые можно видеть ниже.



В правом верхнем углу на изображениях находится значок, который указывает, что эти изображения предназначаются для раздела с перками. Соответственно, скоро игроки с Game Pass Ultimate должны получить доступ к Apple TV+ и Apple Music в качестве перка. Но не уточняется, на какой именно срок предложат бесплатную подписку.

Напомним, недавно приложение Apple Music стало доступно на Xbox.

# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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