. Появились новые данные о поиске выброшенных россиянином ручных дельфинов
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Появились новые данные о поиске выброшенных россиянином ручных дельфинов

Появились новые данные о поиске выброшенных россиянином ручных дельфиновРазвожаев заявил, что один из четырех выброшенных дельфинов найден мертвым в Севастополе

Одна из четырех ручных афалин, выброшенных в море владельцем дельфинария в Севастополе, по предварительным данным, найдена мертвой на берегу пляжа в районе села Осипенко. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев, его комментарий приводится в Telegram-канале.

По его данным, сейчас на месте начали работу сотрудники полиции и специалисты Севприроднадзора. «Как только будет считан чип — мы получим 100-процентное подтверждение», — написал Развожаев.

Он напомнил, что неравнодушные севастопольцы и волонтеры продолжают поиски других млекопитающих.

«Возможно, будут случаи обнаружения оставшихся афалин на мелководье в ослабленном состоянии. Нужно продолжать наблюдать, в особенности с береговой линии», — подчеркнул губернатор Севастополя.

10 ноября в севастопольской бухте Ласпи обнаружили двух дельфинов. Тогда ученые указали, что замеченные млекопитающие вели себя резво и охотились. По этой причине они отвергли версию о том, что найденные афалины были выброшены хозяином дельфинария.

2 ноября Владимир Калниболотский, владелец дельфинария в севастопольском парке Победы, выбросил четырех млекопитающих в море. Позже мужчина объяснил, что пошел на это, поскольку у него не хватало денег на содержание дельфинов.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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