. Правила стирки бюстгальтера, чтобы он не потерял форму
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Правила стирки бюстгальтера, чтобы он не потерял форму

Правила стирки бюстгальтера, чтобы он не потерял форму

В идеале бюстгальтер нужно стирать довольно часто, чтобы он не впитал слишком много пота и не начал издавать неприятный запах. Лучше всего отправлять этот вид нижнего белья в стирку через каждые три носки. Если вы беспокоитесь, что это приведет к его деформации и вообще испортит ткань и кружево, читайте статью далее. Разберемся, как лучше стирать бюстгальтер, чтобы он не потерял форму.

Как стирать бюстгальтер с косточками или рush up

Чтобы правильно постирать такой бюстгальтер, мало его просто закинуть в машинку. Наличие косточек лишь усугубит ситуацию. Изделие может существенно деформироваться, и вы больше не сможете его надеть. Стирать рush up необходимо в специальном мешочке для стирки белья.


Этапы стирки бюстгальтера с рush up:

  • модели с косточками и вставками и обычные нужно стирать в отдельных мешочках;
  • на всех бюстгальтерах застегните крючки;
  • добавьте в отсек для порошка жидкое средство для деликатной стирки;
  • выберите соответствующий режим;
  • стирать нужно при температуре на более 40 градусов.

Порошком стирать такие изделия неразумно, ведь крупицы могут плохо выполоскаться и остаться в ткани. Кроме этого, необходимо стирать светлые бюстгальтеры отдельно от темных, чтобы не испортить ни те, ни другие. Не нужно класть в стиральную машинку вместе с бельем большие, объемные вещи — они просто помнут изделия.


Сушка бюстгальтеров — тоже дело особенное. Нельзя включать отжим в машинке, лучше просушить изделия более длительным, но безопасным способом. Ни в коем случае не кладут их на батарею, потому что ткань может испортиться. Вешать за бретели тоже нельзя. Тяжелые мокрые чашечки попросту их растянут. Разложите бюстгальтеры горизонтально или просто повесьте на веревку наперевес.

Как стирать бюстгальтеры вручную

Прекрасная альтернатива стирке бюстгальтера в машинке — очистить его вручную.

Как это лучше сделать:

  • размешайте в небольшом тазике с теплой водой гелевое средство;
  • положите туда бюстгальтер минимум на полчаса;
  • если он носился долго, можно добавить соль или соду (в расчете 1 столовая ложка на 1 литр воды);
  • немного потрите изделие руками, особенно лямки;
  • прополощите бюстгальтер в нескольких водах, чтобы на нем не остались следы средства (оно может вызвать раздражение);
  • не отжимайте лиф, а просто оберните его полотенцем из натуральной ткани, чтобы лишняя жидкость впиталась;
  • положите сушиться на горизонтальную поверхность.


Если белье у вас дорогое или сделано из тонкой, кружевной ткани, либо же с гелевым пуш-апом, то вариант ручной стирки — единственно верный. Так вы точно будете уверены в том, что не повредите бюстгальтер.

# Общество Для женщин
По материалам: rsute

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