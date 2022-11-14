Праздник Акиндин и Пигасий, отмечаемый 15 ноября 2022 года, интересен своими обычаями и приметами
15 ноября православные верующие отмечают память святых Акиндина и Пигасия. В этот день в давние времена крестьяне занимались не только тяжелой работой, но и гаданиями. Их очень любили все представительницы прекрасного пола. Поэтому в этот праздник сложились народные обычаи, которых некоторые женщины стараются придерживаться и сегодня.
Обычаи праздника Акиндина и Пигасия
В давние времена люди верили, что в этот день святые приходят проверять места, где крестьяне сохраняют свой урожай. Они имели название «житницы». Традиционно их ставили не во дворе, а где-то на поле.
Эти здания строили так же тщательно и хорошо, как и дома. Ведь от этого зависело то, как сохранится собранный урожай. Если люди строили его недостаточно качественно, то в них все пропадало.
Именно в этот день крестьяне старались уделить время тому, чтобы привести в порядок свои «житницы». Мужчины занимались их укреплением, а женщины – уборкой. Считалось, что святые обязательно помогут старательным хозяевам, а вот ленивых точно накажут.
Во всех деревнях в этот день активно шла молотьба зерновых культур. Времени к приближению холодов оставалось очень мало, а работы еще хватало. Женщины также не оставались без труда. Они занимались льном и коноплей. Из них зимой представительницы прекрасной половины делали нитки, а потом и ткань. В конце из нее шили одежду, полотенца, постельное белье и т. п.
Люди старались сохранить свой урожай любой ценой. Ведь от этого зависел их будущий год. Если оно попадало под сырость или его съедали мыши, то крестьянам не было чего есть. А это было очень страшно, ведь в давние времена не было магазинов. Люди ели то, что смогли вырастить.
Если же и встречались ярмарки, то достаточного количества денег у крестьян не было. Поэтому люди делали разнообразные обряды, дабы сохранить зерно. В каждом регионе они могли быть разными.
Важные приметы на Акиндина и Пигасия
Поверья на Акиндина и ПигасияЭтот день великолепно подходит для шопинга. Поэтому можно смело отправляться за покупками. Все мечты, которые человек загадал в этот день, обязательно скоро сбудутся. Будущий супруг где-то близко, если у незамужней барышни внезапно сильно застучало сердце. Человек обязательно почувствует небывалое облегчение, если в этот день попросит прощения у всех, кого обидел. Дабы не иметь проблем с деньгами, в этот день не стоит раздавать долги.
Люди, которые в этот день появились на свет, являются настоящими долгожителями. Они очень редко ложатся рано спать, однако всегда высыпаются. Для защиты именинникам стоит носить камень, который называется гранат.