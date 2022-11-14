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Праздник Акиндин и Пигасий, отмечаемый 15 ноября 2022 года, интересен своими обычаями и приметами

Праздник Акиндин и Пигасий, отмечаемый 15 ноября 2022 года, интересен своими обычаями и приметами

15 ноября православные верующие отмечают память святых Акиндина и Пигасия. В этот день в давние времена крестьяне занимались не только тяжелой работой, но и гаданиями. Их очень любили все представительницы прекрасного пола. Поэтому в этот праздник сложились народные обычаи, которых некоторые женщины стараются придерживаться и сегодня.

Обычаи праздника Акиндина и Пигасия

В давние времена люди верили, что в этот день святые приходят проверять места, где крестьяне сохраняют свой урожай. Они имели название «житницы». Традиционно их ставили не во дворе, а где-то на поле.

Эти здания строили так же тщательно и хорошо, как и дома. Ведь от этого зависело то, как сохранится собранный урожай. Если люди строили его недостаточно качественно, то в них все пропадало.


Именно в этот день крестьяне старались уделить время тому, чтобы привести в порядок свои «житницы». Мужчины занимались их укреплением, а женщины – уборкой. Считалось, что святые обязательно помогут старательным хозяевам, а вот ленивых точно накажут.

Во всех деревнях в этот день активно шла молотьба зерновых культур. Времени к приближению холодов оставалось очень мало, а работы еще хватало. Женщины также не оставались без труда. Они занимались льном и коноплей. Из них зимой представительницы прекрасной половины делали нитки, а потом и ткань. В конце из нее шили одежду, полотенца, постельное белье и т. п.

Люди старались сохранить свой урожай любой ценой. Ведь от этого зависел их будущий год. Если оно попадало под сырость или его съедали мыши, то крестьянам не было чего есть. А это было очень страшно, ведь в давние времена не было магазинов. Люди ели то, что смогли вырастить.

Если же и встречались ярмарки, то достаточного количества денег у крестьян не было. Поэтому люди делали разнообразные обряды, дабы сохранить зерно. В каждом регионе они могли быть разными.

Важные приметы на Акиндина и Пигасия


Зимой не будет сильных морозов, если на кедре мало шишек. Стоит ожидать сильных холодов, если в этот день на улице практически нет туч. Через некоторое время будет сильный ветер, если на улице появился вечером туман. Не стоит ожидать морозов до начала зимы, если на дорогах много грязи. На следующий день будет сыро и с осадками, если атмосферное давление значительно понизилось. Стоит ожидать потепления, если ворон, каркая, поворачивает голову к южной стороне. Зима не заставит себя ждать, если синицы стараются держаться поближе к людям. Погода очень поменяется, и не в хорошую сторону, если синицы начали клевать кору деревьев. Стоит ожидать снегопада, если галки целой стаей не боятся подлетать к дому людей. Весной стоит ожидать много воды, если в этот день на улице пошел снег. Стоит ожидать морозов, если был слышен голос снегиря.

Поверья на Акиндина и Пигасия

Этот день великолепно подходит для шопинга. Поэтому можно смело отправляться за покупками. Все мечты, которые человек загадал в этот день, обязательно скоро сбудутся. Будущий супруг где-то близко, если у незамужней барышни внезапно сильно застучало сердце. Человек обязательно почувствует небывалое облегчение, если в этот день попросит прощения у всех, кого обидел. Дабы не иметь проблем с деньгами, в этот день не стоит раздавать долги.

Люди, которые в этот день появились на свет, являются настоящими долгожителями. Они очень редко ложатся рано спать, однако всегда высыпаются. Для защиты именинникам стоит носить камень, который называется гранат.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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