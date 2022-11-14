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Представители каких знаков зодиака считаются более трудолюбивыми

Представители каких знаков зодиака считаются более трудолюбивыми

Самыми трудолюбивыми считаются знаки стихии Земли, однако и среди них есть исключения. Если Козерог и Дева в рейтинге по трудолюбию безоговорочно занимают первое и второе мести, то третий земной знак Телец уступает первенство огненному Овну.

Овен (21 марта — 19 апреля)

В тройке лидеров по трудолюбию Овен занимает почетное третье место, преимущественно благодаря своему непревзойденному упорству в достижении цели. Для Овнов не существует преград и обходных путей, если они к чему-то стремятся. Представители этого знака находятся под управлением воинственного Марса, поэтому свою энергию и решительность они получают от него.

Овен может быть талантливым руководителем и исполнительным работником, но настоящим трудоголиком он становится только при развитии собственного бизнеса, когда у него есть глобальная цель и он находится в поиске путей для ее достижения.

Недостаток Овна, который нередко отражается на его работоспособности, — плохая собранность и низкая концентрация внимания, но это может быть следствием чрезмерной энергичности и импульсивности.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Представители этого знака наделены аналитическим складом ума, любовью к порядку и системности, они не терпят спонтанности и хаоса. В работе Девы перфекционисты, стремящиеся все сделать лучшим образом. Это качество делает их непревзойденными профессионалами своего дела.

Чем бы Дева не занималась, она старается достичь высот в своей профессии и делать свое дело лучше других. При этом она не афиширует свои достижения, не стремится быть в центре внимания, не требует признания и всеобщего почитания, даже когда действительно этого заслуживает.

Девы необычайно организованы и дисциплинированы. В рейтинге самых трудолюбивых знаков они занимают почетное второе место, уступая только Козерогу.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерог — непревзойденный трудоголик, способный работать без отдыха, выходных и отпусков. Чаще всего находит себя в науке или творчестве, и полностью отдается любимому делу, принося в жертву свою личную жизнь и создание семьи. По этой причине среди Козерогов больше всего холостяков.


Представители этого знака отличаются самодисциплиной, терпением, упорством в достижении цели. Они всегда твердо знают, чего хотят от жизни, и уверенно идут к поставленной цели. Но даже достигнув ее, не станут почивать на лаврах, а определят для себя новую цель и будут стремиться к ее достижению.

Соревноваться с Козерогом бессмысленно. Люди этого знака выглядят так, словно никогда не устают, имеют внутри вечный двигатель и не нуждаются в отдыхе.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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