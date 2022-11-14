Пригожин прокомментировал видео казни сбежавшего на сторону Украины бойца ЧВК "Вагнер"
Предприниматель, владелец компании "Конкорд" и основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал "казнь" перешедшего на сторону ВСУ бывшего российского заключенного.
В интернете было опубликовано видео, на котором запечатлено, как бойца ЧВК "Вагнер", некоего Евгения Н., якобы казнят кувалдой за то, что он перешел на сторону украинской армии. После бегства в ВСУ он неоднократно давал интервью украинским СМИ и хвалился побегом. На видео он заявляет, что его выкрали с территории Киевской области.
Ранее на этой неделе Пригожин говорил, что заключенные, которые хотят отправиться в зону проведения российской спецоперации, имеют "высочайший уровень" сознательности - "значительно больший, чем российская элита".
"Потому что заключенные — это обычные мужики от сохи, которым в жизни когда-то не повезло, поэтому они так массово откликнулись поехать добровольцами", - указал Пригожин.
В октябре основатель "Вагнера" предлагал заключенным одной из колоний присоединиться к ЧВК для участия в спецоперации и обещал, что после этого они уже не вернутся в места лишения свободы.
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