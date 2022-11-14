. Пригожин прокомментировал видео казни сбежавшего на сторону Украины бойца ЧВК "Вагнер"

Вадим Карасев

Предприниматель, владелец компании "Конкорд" и основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал "казнь" перешедшего на сторону ВСУ бывшего российского заключенного.

Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашёл счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется "Собаке — собачья смерть". Прекрасная режиссёрская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съёмок, ни одно животное не пострадало.

В интернете было опубликовано видео, на котором запечатлено, как бойца ЧВК "Вагнер", некоего Евгения Н., якобы казнят кувалдой за то, что он перешел на сторону украинской армии. После бегства в ВСУ он неоднократно давал интервью украинским СМИ и хвалился побегом. На видео он заявляет, что его выкрали с территории Киевской области.

Ранее на этой неделе Пригожин говорил, что заключенные, которые хотят отправиться в зону проведения российской спецоперации, имеют "высочайший уровень" сознательности - "значительно больший, чем российская элита".

"Потому что заключенные — это обычные мужики от сохи, которым в жизни когда-то не повезло, поэтому они так массово откликнулись поехать добровольцами", - указал Пригожин.

В октябре основатель "Вагнера" предлагал заключенным одной из колоний присоединиться к ЧВК для участия в спецоперации и обещал, что после этого они уже не вернутся в места лишения свободы.

Сегодня стало известно за что по новому закону начнуть лишать российского гражданства. Соответствущие поправки к принятому в первом чтении проекту закона о гражданстве внес президент Владимир Путин.