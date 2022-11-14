. Ресторатор рассказал о рэп-баттле между Моргенштерном и Oxxxymiron
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Ресторатор рассказал о рэп-баттле между Моргенштерном и Oxxxymiron

Ресторатор рассказал о рэп-баттле между Моргенштерном и OxxxymironРесторатор завил о готовности организовать рэп-баттл между Моргенштерном и Oxxxymiron

Основатель Versus Battle Александр Тимарцев, известный как Ресторатор, заявил о готовности организовать рэп-баттл между Моргенштерном (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) и Oxxxymiron (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов). Об этом он сообщил в беседе с The Flow.

По его словам, у столкновения рэп-исполнителей «есть будущее в баттловой среде», так как Моргенштерн выпустил дисс на Oxxxymiron под названием «Я убил Марка», тем самым начав «игру».

«Мирон сейчас находится в отличной форме. Выпускал каждую неделю по треку, выпустил альбом, готов писать, абсолютно свободен и заряжен. А Моргенштерн — человек, который уже не может дать заднюю», — отметил ресторатор. Он подчеркнул, что подходящими странами для рэп-поединка являются Турция или Египет.

Тимерцев добавил, что столкновение артистов может стать самым главным событием в медийной сфере. Он также заявил, что не будет платить Oxxxymiron за участие и еще не знает, какую сумму потребует Моргенштерн.

«Потому что он (Моргенштерн — прим. "Ленты.ру") все равно не назовет ту сумму, за которую мы будем готовы с ним работать. Это будет какой-то оверпрайс. Но ведь куда красивее сказать: "Куда! Мне тоже не нужны бабки. Пускай Ресторатор закроет долги за дом". Для Моргена куда важнее хайп, обсуждаемость и статус артиста номер один в медийке. А для Мирона важно быть номером один в принципе», — сообщил основатель Versus Battle.

Ранее стала известна причина проверки новой песни Оксимирона на экстремизм.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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