. Россиянам объяснили причины роста цен на кофе

Вадим Карасев

«Руспродсоюз» объяснил рост цен на кофе неурожаем и логистическими сложностями

Подорожание кофе в этом году произошло из-за трудностей с производством. Проблема характерна в целом для мира и отразилась на российском рынке, заявил РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Леонов.

Он назвал причины роста цен на кофе — это неурожай, удорожание упаковки и удобрений, логистические сложности. В сентябре мировые цены на кофе арабика по отношению к сентябрю прошлого года взлетели на 18,8 процента, на кофе робуста — на 6,6 процента.

Леонов пояснил, что средние розничные цены на натуральный растворимый кофе в октябре были 3,2 тысячи рублей за килограмм против 2,6 тысячи рублей годом ранее, а на кофе в зернах и молотый — выросли до 1,4 тысячи рублей за килограмм с 1,1 тысячи рублей в октябре прошлого года. «Дальнейшая динамика традиционно будет зависеть от балансов спроса и предложения на мировых рынках, биржевых цен и курса валют», — объяснил он.

В ноябре посол Колумбии в России Эктор Аренас Нейра заявил, что стоимость колумбийского кофе в России вырастет в следующем году. Первоочередной причиной он назвал проблемы с урожаем в республике.