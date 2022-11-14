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Россиянам раскрыли опасность случайных касаний смартфона

Россиянам раскрыли опасность случайных касаний смартфонаIT-эксперт Магомедов предупредил россиян об опасности случайных касаний смартфона

Случайные касания экрана смартфона могут привести к нежелательной передаче личных данных. Опасность таких действий в разговоре с агентством «Прайм» раскрыл заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

Отмечается, что случайно прикоснуться к экрану можно при разговоре по телефону. Иногда смартфоны, находясь в кармане или сумке, также самостоятельно производят различные действия.

«Таким образом легко можно поделиться личной информацией с незаслуживающими доверия лицами», — сообщил IT-эксперт. Помимо того, «смахнув» поступившее уведомление во время игры или чтения на смартфоне, можно перейти по вредоносной ссылке в рекламном блоке, указал он.

По словам специалиста, чтобы избежать случайных касаний, нужно активировать на смартфоне так называемый «режим в кармане». Он может называться по-разному, к примеру, как «предупреждение непроизвольных действий» или «защита от случайного касания».

Такой режим работает с датчиком приближения, объяснил Магомедов. «Когда напротив датчика появляется какой-либо загораживающий предмет (рука, ухо, ткань брюк и так далее), экран блокируется и гаснет, что противодействует случайным нажатиям», — рассказал он.

Ранее Магомедов также заявил об опасности мессенджера WhatsApp. Эксперт предупредил, что у сервиса есть доступ к большому объему персональных данных пользователей.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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