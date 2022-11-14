. Россиянин готовил суп и случайно устроил взрыв в жилом доме
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Россиянин готовил суп и случайно устроил взрыв в жилом доме

Россиянин готовил суп и случайно устроил взрыв в жилом доме

Россиянин готовил суп и случайно устроил взрыв в жилом домеЖитель Чебоксар готовил суп и случайно устроил взрыв бытового газа в жилом домеСюжетВзрыв газа в жилом доме:

В одном из жилых домов в Чебоксарах произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщается на сайте прокуратуры российского региона.

Хозяин квартиры, который находился дома вместе с маленьким сыном, не уследил за приготовлением супа и случайно устроил ЧП. Блюдо начало выкипать, жидкость залила пламя газовой конфорки, но газ продолжал выходить. Выяснилось, что мужчина ранее перенес заболевание, после которого потерял обоняние, так что запах газа он не почувствовал и попытался зажечь вторую конфорку плиты спичками. Из-за этого хлопнул скопившийся в квартире газ.

Ударной волной было выбито стекло балконной двери в спальне, загорелись занавески на кухне. Россиянину удалось быстро потушить огонь. Сам он получил незначительные ожоги лица, но от госпитализации отказался.

Находившийся в квартире ребенок не пострадал, соседние квартиры — тоже.

9 ноября в результате взрыва газового баллона в Смоленской области пострадали четыре человека. Инцидент произошел в городе Сафоново на улице Кирпичный Городок. В доме взорвался газовый баллон, который стоял рядом с нагревательным прибором.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Спин-офф «Пиратов Карибского моря» с Марго Робби отменили
Спин-офф «Пиратов Карибского моря» с Марго Робби отменили
В новом геймплее Atomic Heart показали врагов игры — различные модели роботов
В новом геймплее Atomic Heart показали врагов игры — различные модели
Россиянин готовил суп и случайно устроил взрыв в жилом доме
Россиянин готовил суп и случайно устроил взрыв в жилом доме
Покажи это видео своей девушке, когда в очередной раз услышишь, как ей тяжело
Покажи это видео своей девушке, когда в очередной раз услышишь, как
США разрешили сделки с подсанкционной российской компанией
США разрешили сделки с подсанкционной российской компанией
Лера Кудрявцева недовольна внешностью своего мужа
Лера Кудрявцева недовольна внешностью своего мужа
Иосиф Пригожин объяснил американское имя внучки
Иосиф Пригожин объяснил американское имя внучки
Алсу рассказала о своей беременности
Алсу рассказала о своей беременности
Байден счел контроль над Херсоном «значительной победой» Украины
Байден счел контроль над Херсоном «значительной победой» Украины
Стало известно, сколько зарабатывают за границей сбежавшие Галкин, Моргенштерн, Земфира и Макаревич
Стало известно, сколько зарабатывают за границей сбежавшие Галкин,
Суд обязал Google разблокировать YouTube-каналы «Звезды»
Суд обязал Google разблокировать YouTube-каналы «Звезды»
Загаданное в праздник Акиндина и Пигасия, 15 ноября 2022 года, желание обязательно сбудется
Загаданное в праздник Акиндина и Пигасия, 15 ноября 2022 года,

Топ на сегодня

После слухов о разводе принца Гарри и Меган Маркл, ужин в их компании продается за 1 млн долларов
После слухов о разводе принца Гарри и Меган Маркл, ужин в их компании
Светлана Пермякова провалила испытание в Африке
Светлана Пермякова провалила испытание в Африке
Мурашко на встрече министров G20: Наша задача - укрепление готовности глобальной архитектуры здравоохранения
Мурашко на встрече министров G20: Наша задача - укрепление готовности
Странная подача еды в кафе и ресторанах (29 фото)
Странная подача еды в кафе и ресторанах (29 фото)
В Госдуме предложили демобилизовать преподавателей вузов из ЛНР и ДНР
В Госдуме предложили демобилизовать преподавателей вузов из ЛНР и ДНР

Еще по теме

В Нововолынске прогремел взрыв, пострадали люди, жертв нет
При взрыве газа в жилом доме в Калмыкии пострадали два человека
СМИ: В центре Парижа на Елисейских полях прогремел взрыв
В МВД рассказали о возможном виновнике взрыва в Иваново