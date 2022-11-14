. Российские авиакомпании получат меньше Superjet 100

Вадим Карасев

«Известия»: российские авиакомпании получат 10 из 19 самолетов Superjet 100 по итогам года

Российские авиакомпании в совокупности получат только 10 самолетов Sukhoi Superjet 100. Весной глава Минпромторга Денис Мантуров обещал, что в 2022 году им передадут 19 бортов. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на источники в авиаотрасли.

Два самолета уже передали Red Wings, еще один — «Азимуту». До конца года перевозчики получат меньше бортов, чем было заявлено — только семь, один из которых — со вторичного рынка. В Минпромторге заявили, что самолеты передадут компаниям, однако точные сроки не называют.

Председатель совета директоров «Азимута» Павел Удод рассказал, что около месяца назад компания получила один новый Superjet, ставший 16-й машиной в парке.

«В этом году успеем получить еще 17-й и 18-й борты. Один — тоже из новой партии от "ПСБ Лизинга". Второй — от ГТЛК, это ремаркетированный самолет, то есть он уже летал. Мы его берем на короткий срок, поскольку он не новый», — рассказал он.

Red Wings также получила Superjet 100, которые были выпущены не в 2022 году. Ожидается, что ей передадут еще два самолета, но уже новых. При этом гендиректор дальневосточной авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик отметил, что их парк вновь не пополнится Superjet 100.

Ранее в России пообещали увеличить производство самолетов Sukhoi Superjet до 40 в год. С таким заявлением выступил глава Минпромторга Мантуров.