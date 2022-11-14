. Российские пенсионеры получат ежемесячную прибавку

Вадим Карасев

В России ухаживающие за больным родственником пенсионеры получат доплату в 2400 рублей

Юрист Ирина Сивакова рассказала, что пенсионеры в 2400рублей составит прибавка пенсионерам, ухаживающим за больным родственником По словам Сиваковой, для получения прибавки необходимо предоставить доказательства того, что близкий родственник пенсионера действительно является нетрудоспособным и находится у него на иждивении. Это может быть как другой пенсионер, так и человек с инвалидностью.



Индексации пенсий не будет



Ранее российское правительство отклонило законопроект «Об изменениях в закон «О страховых пенсиях» для установления справедливого порядка перерасчета и возобновления индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.

В конце лета группа депутатов во главе с Леонидом Слуцким внесла документ в Государственную Думу. Инициатива предполагала, что с 1 января 2023 года будет произведен перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента, а также возобновится индексация этих выплат.

В заключении правительства сказано, что целевым назначением страховой пенсии является компенсация лицу заработка или другого дохода в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности.

Условия для получения пенсии

Доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец напомнила, что россиянам необходимо соблюдать ряд условий для получения пенсии. Она отметила, что для выплаты пенсии по старости нужно набрать необходимые годы трудового стажа и число пенсионных баллов. Если их не хватает, то россияне имеют право «доработать» до нужных показателей или через пять лет получить социальную пенсию.

Кроме того, есть возможность приобрести пенсионные баллы и стаж. В этом случае россиянам следует лично подать заявление в Пенсионный фонд России (ПФР). Иванова-Швец напомнила, что возможно приобрести не более половины от необходимого срока стажа. Отмечается, что покупка пенсионных баллов после выплаты пенсии становится невозможной.

Страховой фонд

Эксперт НПФ «Эволюция» Дмитрий Ключник рассказал, что россияне имеют право поменять страховой фонд, в котором формируются их пенсионные накопления (ПФР или НПФ). Он уточнил, что сделать это можно до 1 декабря, а накопленные выплаты при этом сохраняются. По его словам, это называется «периодом охлаждения». Он добавил, что в России существуют срочный и досрочный перевод пенсионных накоплений.

Срочная смена фонда предполагает восстановление накопленных средств по обязательному пенсионному страхованию. Их восполнят до гарантируемой суммы в отличие от досрочного перехода.