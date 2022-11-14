. Российский сапер погиб после обстрела ВСУ

Вадим Карасев

«Известия»: сапер ВС РФ погиб после обстрела ВСУ под Курском, еще двое военных были ранены

Сапер Вооруженных сил России погиб после обстрела со стороны Украины в Курской области. Об этом сообщил источник «Известий».

По данным издания, еще двое российских военных получили ранения. Другие подробности происшествия устанавливаются.

Официальных комментариев от Минобороны и администрации российского региона пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в 15 километрах от границы с Украиной погиб 19-летний российский солдат.

Гибель россиянина подтвердил колледж, где он учился. Известно, что молодого человека призвали в армию на срочную службу 1 июля 2021 года. В феврале его отправили на границу с Украиной.