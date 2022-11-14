. Санкции вынудили производителей спиртного оптимизировать производство

Вадим Карасев

«Ъ»: торговые ограничения вынуждают производителей оптимизировать производство спиртного

Торговые ограничения после введения санкций вынуждают производителей спиртного оптимизировать производство и локализовать его в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Например, крупный производитель алкоголя ГК «Руст», принадлежащий Рустаму Тарико и выпускающий бренды «Русский стандарт», «Зеленая марка» и другие, переносит разлив виски Darrow из Шотландии в Подмосковье, отмечает издание со ссылкой на данные Росаккредитации.

Отмечается, что на рынке спиртного сильнее всего от торговых ограничений пострадала именно категория виски. В начале ноября некоторые марки, например, Johnnie Walker, Jack Daniel’s, White Horse получили разрешение на поставки путем параллельного импорта.

Оптимизировать производство пришлось и производителю коньяка. Так, калининградский завод «Альянс-1892» (бренд «Старый Кенигсберг») вместо французского сырья начал закупать коньячный дистиллят в Грузии.

Специалисты полагают, что для завода в этом случае подорожает логистика и себестоимость. Указывается, что проблема зависимости от импортных поставок на российском рынке алкоголя остается, сложности с ввозом возможны и в будущем.

Ранее сообщалось, что на фоне сложностей с поставками алкоголя из западных стран и экономии потребителей в России резко вырос импорт недорогих вин из Узбекистана.

