. Шевченко рассказал о программе расселения аварийных домов

Программа расселения предусматривает направление финансовой поддержки, направляемой фондом содействия реформирования ЖКХ, на реализацию проектов комплексного развития территорий и строительства наемных домов. Об этом заявил глава Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.

Актуальные вопросы переселения граждан из аварийного жилищного фонда обсудили в рамках проведения Дней Новгородской области 14 ноября.

В августе этого года был дан старт новой программы расселения аварийного жилищного фонда. Под нее попадают многоквартирные дома, признанные аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. На эти цели для регионов, которые успешно завершили предыдущую программу расселения, предусмотрено почти 70 миллиардов рублей.





«Новая программа предусматривает возможность направления финансовой поддержки, предоставляемой фондом содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйств, на такие важнейшие цели, как реализации проектов комплексного развития территорий и строительства наемных домов», — отметил Шевченко.

Сенатор рассказал, что вопросы устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья нашли свое отражение в новой стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

«Выработанные стратегией направления по решению задачи ликвидации аварийного жилья носит комплексный характер и взаимосвязанный с основными стратегическими направлениями пространственного развития России и задачи по повышению комфортности доступности жилья, повышения качества городской среды», — подчеркнул парламентарий.





Он добавил, что стратегией поставлена задача снижения доли бюджетных расходов, установления среднего уровня софинансирования региональных программ из средств федерального бюджета не выше 60 процентов. Сенатор также напомнил, что средний размер софинансирования этой программы не оставался постоянным. С 2008 по 2012 года соотношение составляло 60 процентов — средства федерального бюджета и 40 процентов — средства регионального бюджета. С 2017 по 2019 года оно составляло 75 процентов и 25 процентов, соответственно. Начиная с 2019 года - 89 процентов и 11 процентов.

«В стратегии определено, что к 2030 году должен быть создан постоянно действующий механизм финансирования расселения аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников, в том числе, средств инвесторов по проектам комплексного развития территории, заемных средств и других», — заключил Шевченко.