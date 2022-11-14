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США разрешили сделки с подсанкционной российской компанией

США разрешили сделки с подсанкционной российской компаниейМинфин США разрешил сделки с российскими компаниями для безопасности гражданской авиации

Минфин США разрешил проводить некоторые сделки с российско-мальтийской компанией по эксплуатации самолетов Emperor Aviation, которую одновременно с этим внес в санкционный список. Об этом говорится в релизе на сайте ведомства.

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) выдало лицензию, которая разрешает определенные сделки с участием Emperor Aviation, а также рядом других российских подсанкционных компаний.

Отмечается, что разрешены сделки, необходимые для экспорта или реэкспорта товаров, технологий или услуг для обеспечения безопасности гражданской авиации. Подчеркивается, что при этом они должны предназначаться исключительно для гражданской авиации, а самолет, для которого могут закупаться товары, должен быть зарегистрирован не в России.

Ранее стало известно, что Минфин США ввел новые санкции против России. Под рестрикции Вашингтона попали 28 юридических и 14 физических лиц из России. В частности, ограничения коснулись жены и дочерей российского сенатора Сулеймана Керимова, а также нескольких связанных с ним компаний.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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