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Стало известно, сколько зарабатывают за границей сбежавшие Галкин, Моргенштерн, Земфира и Макаревич

Стало известно, сколько зарабатывают за границей сбежавшие Галкин, Моргенштерн, Земфира и Макаревич

Осень и зима традиционно являются удачным временем для гастролей эстрадных артистов. Правда, некоторым из российских знаменитостей придется проводить их исключительно за границей, потому что в России вряд ли найдется много желающих их увидеть.

Издание "Комсомольская правда" выяснило гонорары звезд российской эстрады, которые признаны иноагентами или просто сбежали. Журналисты опросили менеджеров, а также подсчитали число концертов нескольких селебрити.


Сколько получает иноагент Моргенштерн*

Недавно рэпер записал новый альбом, который может стать последней пластинкой певца на русском языке. Сейчас у Алишера запланировано шесть концертов в США, за каждый из которых он получит примерно по 30 тысяч долларов или 1,8 миллиона рублей.

В России его гонорары были примерно в три раза больше. По информации издания, Моргенштерн* получает фиксированную сумму, которая не зависит от количества проданных билетов. 


Какие гонорары у сбежавшей в Европу Земфиры

В былые времена певица могла собирать целые стадионы и получать за это сотни миллионов рублей. На частных мероприятиях богатых заказчиков она тоже была востребована и выступала за суммы до 200 тысяч евро или более 12,5 миллионов рублей за одно шоу.

Теперь сумма за предновогодний заказ упала в два раза. Ее недавний тур по 11 городам принес певице около 74 миллионов рублей. В феврале этого года на сольники Земфиры приходили по 9 тысяч человек, а в Европе она выступает в залах вместимостью от 1 до 5 тысяч человек.


Стоимость выступлений иноагента Андрея Макаревича*

После начала спецоперации певец с семьей отправился в Израиль. Частыми концертами или большими гонорарами за них он похвастаться не может. Заказник артиста уже упал до 40 тысяч евро, но желающих все равно нет. В феврале 2023 года у группы "Машина времени" анонсирован тур по США. Ожидается, что за одно выступление на всех они будут получать около 100 тысяч долларов, или 6 миллионов рублей.

Правда, у Макаревича в Москве остались клуб и бар-ресторан, которые продолжают приносить ему доход. Кроме того, артист сдает в аренду помещение продюсерского центра, а в Израиле он запустил уже вторую линейку производства вина.


Сколько зарабатывает за границей муж Пугачевой иноагент Максим Галкин**

Самым успешным среди сбежавших артистов оказался комик Галкин. В списке издания Forbes ему насчитали 3 миллиона долларов дохода за год, или 180 миллионов рублей. Правда, Максиму приходится много работать: за месяц он дает в среднем по 10 шоу.


Недавно он вместе с Аллой Пугачевой и детьми получил израильское гражданство. Исполнительница хита "Миллион роз" уже не выступает на сцене, но на родине у нее остался бизнес — собственный бренд элитной обуви.


* внесены Минюстом РФ в список иноагентов
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По материалам: uposters.ru

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