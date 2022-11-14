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Суд обязал Google разблокировать YouTube-каналы «Звезды»

Суд обязал Google разблокировать YouTube-каналы «Звезды»Суд в Москве обязал Google разблокировать 12 YouTube-каналов телеканала «Звезда»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковые требования телерадиокомпании «Звезда» и обязал структуры Google восстановить истцу доступ к ее аккаунту и 12 YouTube-каналам, сообщаетРИА Новости.

Отмечается, что в случае неисполнения ответчикам — американской Google LLC и ООО «Гугл» — с третьего дня с даты принятия решения будет начисляться неустойка в 100 тысяч рублей в день, с еженедельным увеличением этой суммы в два раза.

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По материалам: lenta.ru

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